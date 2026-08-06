Что делать на «Пикнике "Афиши" x "Сбер"» в Санкт-Петербурге

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8 августа Елагин остров в Петербурге превращается в луна-парк: на четырех сценах выступят артисты, хедлайнерами стали Feduk, Slava Marlow, ЛСП и Елка, а также «Бонд с кнопкой», Spokanki, Cupsize и еще около 20 артистов. Впервые заработает электронная сцена — за пультами окажутся «Станция метро Горьковская», «Лауд Бойз» и «Добро». Также в рамках «Пикника "Афиши" x "Сбер"» будут организованы фитнес-челленджи от World Class, кикер и трофеи «Зенита», мини-регаты на радиоуправляемых яхтах, боксерский ринг и балансборды. Для тех, кто хочет расслабиться,— массажные точки, флористика, мейкап, укладки и тату на искусственной коже, а еще зона знакомств Twinby и фотозоны с кривыми зеркалами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Feduk Ёлка «Станция метро Горьковская» «Бонд с кнопкой» ЛСП Spokanki Следующая фотография 1 / 10 Feduk Ёлка «Станция метро Горьковская» «Бонд с кнопкой» ЛСП Spokanki

Большое внимание организаторы также уделили еде. На шести фудкортах расположатся хот-доги Underdog, донеры Technodner, рестораны «Дримтим», грибной бар и кофе от пяти обжарщиков. Можно заказать доставку из MBurger, Dizengof/99 и «Тру Трюфель» — курьеры «Купера» довезут за 20–25 минут в любой уголок фестиваля. Для детей — отдельная сцена со спектаклями уличных театров, конструктории от Brick Labs, спортивная полоса, логические квесты и комната матери и ребенка. В музейной зоне — проекты Музея советских автоматов, «Росфото» и «Царского Села», а в мастерских — роспись одежды, квесты «Буквоеда» и викторины «Громкого вопроса». Также на территории фестиваля будут открыты тиры, игровые автоматы, ходулисты и фотобудка, где за пять минут нарисуют портрет. Билеты уже в продаже.