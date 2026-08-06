Гендиректор «Эксмо» спрогнозировал рост продаж Библии в России

Продажи Библий издательства «Эксмо» по итогам года могут вырасти на 66% — до 200 тыс. экземпляров. Такой оценкой поделился гендиректор издательства Евгений Капьев в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

За 2026 год магазины продали уже около 95 тыс. экземпляров Библии, изданных «Эксмо», отметил господин Капьев. Самое популярное издание — Библия с цветными иллюстрациями в кожаном переплете за 5,4 тыс. руб.

При этом в прошлом году общий объем продаж Писания составлял 120 тыс. книг. По словам Евгения Капьева, «Эксмо» ставит своей целью продавать до 1 млн экземпляров Библии в год.