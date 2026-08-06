В Великобритании зафиксировано более ста смертей из-за препаратов для похудения
В британское Агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA) поступили тысячи жалоб на препараты по снижению веса Mounjaro и Wegovy, в 103 отчетах упоминается летальный исход, выяснила The Times.
Данные собраны в рамках системы «Желтая карта», куда врачи и пациенты могут сообщать о подозрительных реакциях на лекарства. C момента начала использования популярных инъекций для снижения веса было зарегистрировано около 150 тыс. сообщений о побочных эффектах. Более 15 тыс. из этих случаев классифицированы как серьезные. Основные жалобы касаются желудочно-кишечных расстройств, а также тяжелого панкреатита, который в отдельных случаях приводил к гибели пациентов.
Речь идет о препаратах, доступных в рамках Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS). К ним относятся тирзепатид, также известный как Mounjaro, семаглутид, предлагаемый под торговой маркой Wegovy, и лираглутид, также известный как Saxenda. Больше всего нареканий вызвал Mounjaro — на него пришлось свыше 100 тыс. жалоб.
Сообщается, что производители препаратов, компании Eli Lilly и Novo Nordisk, настаивают на безопасности своей продукции при правильном применении. Вместе с тем в США уже подано около 4,4 тыс. исков от пострадавших.
Препарат Mounjaro американской компании Eli Lilly, упомянутый в новости, в первом квартале 2026 года впервые обошел по объему продаж онкоблокбастер от MSD «Китруда», достигнув $8,7 млрд. За 2025 год Eli Lilly продала Mounjaro и Zepbound на $36,5 млрд, а её выручка за первый квартал 2026 года выросла до $19,8 млрд, из которых $13,4 млрд пришлось на продажи препаратов для терапии сахарного диабета и ожирения. Тем временем, Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) одобрило препарат для снижения веса в таблетированной форме от Eli Lilly на основе orforglipron, который будет продаваться под торговой маркой Foundayo.
Датская Novo Nordisk также добилась одобрения Еврокомиссии для своего первого перорального препарата для контроля веса Wegovy с семаглутидом, который разрешен в ЕС для взрослых с индексом массы тела от 30 или от 27 при наличии сопутствующего заболевания. Таблетированный Wegovy уже одобрен в США, Великобритании, ОАЭ и Бахрейне, а заявка Eli Lilly на одобрение таблетированных препаратов против ожирения в Европе ещё рассматривается.