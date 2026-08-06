В Великобритании зафиксировано более ста смертей из-за препаратов для похудения

В британское Агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA) поступили тысячи жалоб на препараты по снижению веса Mounjaro и Wegovy, в 103 отчетах упоминается летальный исход, выяснила The Times.

Данные собраны в рамках системы «Желтая карта», куда врачи и пациенты могут сообщать о подозрительных реакциях на лекарства. C момента начала использования популярных инъекций для снижения веса было зарегистрировано около 150 тыс. сообщений о побочных эффектах. Более 15 тыс. из этих случаев классифицированы как серьезные. Основные жалобы касаются желудочно-кишечных расстройств, а также тяжелого панкреатита, который в отдельных случаях приводил к гибели пациентов.

Речь идет о препаратах, доступных в рамках Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS). К ним относятся тирзепатид, также известный как Mounjaro, семаглутид, предлагаемый под торговой маркой Wegovy, и лираглутид, также известный как Saxenda. Больше всего нареканий вызвал Mounjaro — на него пришлось свыше 100 тыс. жалоб.

Сообщается, что производители препаратов, компании Eli Lilly и Novo Nordisk, настаивают на безопасности своей продукции при правильном применении. Вместе с тем в США уже подано около 4,4 тыс. исков от пострадавших.

Екатерина Наумова