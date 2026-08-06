Над Тульской областью сбили 29 БПЛА с начала дня

С начала дня силы ПВО сбили 29 беспилотников над Тульской областью. Это следует из сообщений губернатора региона Дмитрия Миляева в Telegram-канале. В последний раз он писал о 15 сбитых БПЛА.

О первых семи уничтоженных над областью дронах господин Миляев сообщил около 7:30 мск. Около 11:20 мск он заявил, что над регионом сбили еще 10 беспилотников. Последний отчет о 15 БПЛА опубликован в 15:48 мск. Пострадавших и повреждений на земле нет, отметил губернатор.