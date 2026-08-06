Банк России предложил новые правила листинга ценных бумаг

Банк России (ЦБ) предложил обновить требования к допуску облигаций на организованные торги. Новые положения содержатся в проекте, опубликованном на сайте регулятора.

ЦБ представил несколько изменений для рынка ценных бумаг. Документ предусматривает повышение требований к качеству эмитентов первого уровня листинга, укрепление роли корпоративного управления при оценке компаний и установление единых правил для бирж в случае дефолтов по облигациям.

Кроме того, уточняются требования к корпоративным облигациям, которые претендуют на место в котировальный список первого уровня. Минимальный объем первичных размещений акций — не менее 2 млрд руб., номинальная стоимость одной бумаги — не более 50 тыс. руб.

Сам эмитент должен существовать не менее трех лет, раскрывать аудированную консолидированную или индивидуальную финансовую отчетность по итогам трех лет, иметь не менее двух кредитных рейтингов не ниже минимального уровня — его будет устанавливать совет директоров ЦБ.