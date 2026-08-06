Lamoda представила инструменты поддержки российских дизайнеров

Lamoda впервые официально опубликовала критерии для брендов, которые попадают в раздел «Российские дизайнеры». За два года количество марок в нем выросло в четыре раза, а продажи за 2025 год увеличились на 73% при среднем чеке 5680 руб. Платформа снизила комиссию по схеме FBO с 37% до 35% и убрала отдельную плату за хранение и возвраты, чтобы снизить нагрузку на нишевые проекты. Среди требований к участникам — регистрация ТМ в России или СНГ, собственный узнаваемый стиль, ежегодные съемки или лукбук и не более 50 собственных магазинов. Для продвижения дизайнеров Lamoda запускает рекламную кампанию на ТВ и наружную рекламу, а также обещает редакционные подборки и таргетированные рассылки. Компания намерена не просто давать полку, а помогать брендам выстраивать устойчивый бизнес на зрелом рынке.

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