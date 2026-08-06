Сеута ойкнула в Берлине

Вспыхнувший и оперативно урегулированный испанскими властями миграционный кризис в Сеуте может иметь долгосрочные последствия для многих европейских стран, в том числе для Германии, одной из тех стран, куда чаще всего стремятся попасть мигранты из стран Африки и Ближнего Востока. Для немецких политиков это означает, что на предстоящих осенью региональных выборах избиратели будут все чаще отдавать свои голоса за антииммигрантскую «Альтернативу для Германии».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Markus Schreiber / AP Фото: Markus Schreiber / AP

Хотя открытые границы внутри Евросоюза — это одна из основополагающих идей сообщества, сухопутные границы Германии давно уже патрулируют немецкая полиция и погранслужбы. Эта мера была введена еще в 2024 году, но с тех пор продлевалась уже четырежды. В последний раз — сразу после миграционного кризиса в испанском анклаве Сеута в Северной Африке. На прошлой неделе до 60 тыс. мигрантов прорвались через ограждение вокруг города и смогли попасть из Марокко на испанскую территорию. Практически все они вернулись обратно. Но уже 31 июля глава МВД ФРГ Александр Добриндт объявил, что Берлин продлевает режим пограничного контроля.

Тревога немецких чиновников понятна. За последние полтора десятилетия Германия не раз сталкивалась с наплывом беженцев и до сих пор с трудом разбирается с последствиями.

По данным Федерального управления по делам миграции, за последние десять лет Германия обработала более 2,3 млн первичных запросов на убежище. При этом на содержание одних только просителей убежища страна тратит более €6 млрд в год.

Так что сразу после кризиса в Сеуте канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал Марокко принять перебежчиков обратно. Одна только левая партия ФРГ попыталась заявить о моральном долге Германии и ЕС по приему и распределению части беженцев, но Берлин такой путь отверг.

Хотя Сеута находится вне шенгенской зоны, теперь нельзя исключать, что кто-то из мигрантов оттуда все-таки сможет нелегальными путями пробраться в Германию при содействии сетей организаторов незаконной миграции. Силовики давно борются с нелегальными наземными маршрутами, но контрабандисты все равно находят лазейки.

Впрочем, сейчас немецкие власти больше беспокоит другая проблема.

«Большинство правительств стран ЕС пытаются вернуть избирателей в своих странах, которые уходят к правым популистам»,— объясняет в интервью The Guardian старший научный сотрудник Европейского политического центра Пол Тейлор. Это касается и Германии.

Осенью в Германии предстоят региональные выборы сразу в трех землях — сначала в Саксонии-Анхальт, затем в Берлине и Мекленбурге—Передней Померании. В первой из них антииммигрантская (и, кстати, часто изображаемая как пророссийская) «Альтернатива для Германии» (АдГ) набирает в опросах 41% со значительным отрывом от конкурентов. Это может впервые позволить «Альтернативе» возглавить земельное правительство в ФРГ.

Миграционный кризис, разразившийся за месяц до выборов в Саксонии-Анхальт, а главное, его медийный эффект и кадры штурма европейской границы возвращают в центр повестки профильную для АдГ тему. И если власти ФРГ попытаются перехватить здесь инициативу, объявив об ужесточении миграционной политики, есть риск, что это только подтвердит, что предвыборные заявления правых популистов вполне обоснованны.

Галина Дудина