В МИД РФ усомнились в готовности Армении к союзническим отношениям

Заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Алексей Фадеев заявил, что у Москвы есть сомнения в готовности властей Армении к подлинному союзническому взаимодействию с Россией.

На брифинге господин Фадеев сказал, что армянское руководство, по оценке российской стороны, рассматривает перспективы отношений с Москвой как «улицу с односторонним движением». «И, конечно же, мы рассчитываем на более реалистичный сбалансированный подход»,— добавил дипломат (цитата по «Интерфаксу»).

С конца мая Россельхознадзор поэтапно запретил ввоз многих товаров из Армении. В РФ утверждают, что меры временные и связаны с фитосанитарными нормами. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце июля заявил, что, если вопрос ограничений не решится в ближайшие недели, это станет «началом конца ЕАЭС».