Тамбовские торги на посты весогабаритного контроля приостановлены из-за жалоб

Определение исполнителей по четырем конкурсам ТОГКУ «Тамбовавтодор» общей начальной стоимостью 765,9 млн руб. на оборудование и модернизацию постов весогабаритного контроля приостановлено. Причиной стали жалобы московского АО «Донаэродорстрой», которые УФАС по Тамбовской области признало обоснованными, следует из информации на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Заявитель указал на нарушение со стороны заказчика и уполномоченного органа: в извещении о проведении открытого конкурса не установлены требования к участникам о наличии членства в двух саморегулируемых организациях (СРО): в области инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования. По мнению АО «Донаэродорстрой», это противоречит закону, поскольку предмет закупок является «смешанным» и включает одновременно выполнение работ по инженерным изысканиям, проектированию, капремонту и последующему содержанию объекта. Заявитель также указал, что отсутствие соответствующих требований может привести к выбору подрядчика, не имеющего права выполнять изыскания и проектирование, что, в свою очередь, сделает невозможным получение положительного заключения госэкспертизы и лишит заказчика права на компенсацию из фондов СРО.

Комиссия тамбовского УФАС признала жалобу обоснованной, а заказчика — нарушившим закон о контрактной системе. «Тамбовавтодору», его комиссии по закупкам и оператору электронной площадки выдано обязательное для исполнения предписание. Материалы дела переданы уполномоченному должностному лицу для рассмотрения вопроса о возбуждении административного дела по ч. 5 ст. 7.30.1 КоАП РФ (штраф — до 10 тыс. руб.).

По данным Rusprofile, АО «Донаэродорстрой» зарегистрировано в Москве в 1992 году. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Данные об учредителях отсутствуют в ЕГРЮЛ. Генеральный директор — Вадим Дударенко, который также является учредителем столичного ООО «Инновационные автомагистрали» с аналогичным видом деятельности. Выручка АО за 2025 год составила 22,1 млрд руб., чистая прибыль — 139,3 млн руб.

В конце мая «Управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области» подвело итоги шести аукционов на 419,7 млн руб. по содержанию дорог в регионе. Два контракта на общую сумму 172,6 млн руб. забрало ООО «Белзнак», остальные четыре на 247,1 млн руб. поделили между собой местные АО «Дорожно-строительное управление №6», ООО «Белстройплюс», ООО «Белдорстрой» и ООО «Белмаг».

Ульяна Ларионова