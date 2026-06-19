Тамбовские торги на посты весогабаритного контроля приостановлены из-за жалоб
Определение исполнителей по четырем конкурсам ТОГКУ «Тамбовавтодор» общей начальной стоимостью 765,9 млн руб. на оборудование и модернизацию постов весогабаритного контроля приостановлено. Причиной стали жалобы московского АО «Донаэродорстрой», которые УФАС по Тамбовской области признало обоснованными, следует из информации на портале госзакупок.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Заявитель указал на нарушение со стороны заказчика и уполномоченного органа: в извещении о проведении открытого конкурса не установлены требования к участникам о наличии членства в двух саморегулируемых организациях (СРО): в области инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования. По мнению АО «Донаэродорстрой», это противоречит закону, поскольку предмет закупок является «смешанным» и включает одновременно выполнение работ по инженерным изысканиям, проектированию, капремонту и последующему содержанию объекта. Заявитель также указал, что отсутствие соответствующих требований может привести к выбору подрядчика, не имеющего права выполнять изыскания и проектирование, что, в свою очередь, сделает невозможным получение положительного заключения госэкспертизы и лишит заказчика права на компенсацию из фондов СРО.
Комиссия тамбовского УФАС признала жалобу обоснованной, а заказчика — нарушившим закон о контрактной системе. «Тамбовавтодору», его комиссии по закупкам и оператору электронной площадки выдано обязательное для исполнения предписание. Материалы дела переданы уполномоченному должностному лицу для рассмотрения вопроса о возбуждении административного дела по ч. 5 ст. 7.30.1 КоАП РФ (штраф — до 10 тыс. руб.).
По данным Rusprofile, АО «Донаэродорстрой» зарегистрировано в Москве в 1992 году. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Данные об учредителях отсутствуют в ЕГРЮЛ. Генеральный директор — Вадим Дударенко, который также является учредителем столичного ООО «Инновационные автомагистрали» с аналогичным видом деятельности. Выручка АО за 2025 год составила 22,1 млрд руб., чистая прибыль — 139,3 млн руб.
В конце мая «Управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области» подвело итоги шести аукционов на 419,7 млн руб. по содержанию дорог в регионе. Два контракта на общую сумму 172,6 млн руб. забрало ООО «Белзнак», остальные четыре на 247,1 млн руб. поделили между собой местные АО «Дорожно-строительное управление №6», ООО «Белстройплюс», ООО «Белдорстрой» и ООО «Белмаг».