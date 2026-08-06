Радио переживает ренессанс

Еженедельная аудитория радиостанций в Великобритании достигла беспрецедентного уровня — 51 млн человек. У некоторых станций число слушателей увеличилось на 40% по сравнению с началом года. В США популярность радиостанций также растет, хотя и не столь значительно. Эксперты отмечают, что рост происходит не только за счет лиц старшего поколения, но и молодежи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ

По подсчетам исследовательской организации Rajar, которые приводит The Independent, еженедельная аудитория радиостанций по всей Великобритании достигла беспрецедентного уровня — 51 млн человек. Это на 2 млн слушателей больше, чем в 2022 году, когда был отмечен пик на фоне пандемии COVID-19.

Исследователи объясняют рост недавними запусками новых цифровых радиосервисов, включая новостные каналы Times Radio и GB News, а также дочерние проекты BBC, такие как Radio 1 Dance, Radio 1 Anthems и Radio 3 Unwind. Так, например, еженедельная аудитория Radio 1 Anthems выросла на 40%, с 417 тыс. человек в январе—марте до 584 тыс. в апреле—июне, станции Radio 1 Dance — на 41%, с 437 тыс. до 615 тыс., станции Capital Anthems — на 17%, с 626 тыс. до 735 тыс. человек.

В континентальной Европе ситуация заметно отличается. По данным Европейского вещательного союза (EBU), в 2025 году среднее время прослушивания радио составило 2 часа 10 минут в день, что на 4 минуты меньше, чем в 2024 году, и на 15 минут меньше, чем пять лет назад.

«Ежегодное снижение было более резким, чем в предыдущие годы, что знаменует собой возвращение к нисходящей тенденции после периода относительной стабильности»,— говорится в отчете EBU. Анализируя долгосрочные тенденции, Европейский вещательный союз заявил, что с 2003 года граждане ЕС стали слушать радио в среднем на час меньше: «Отчетливое снижение началось в 2008 году, когда ежедневное потребление радиоконтента составляло около трех часов. С тех пор кривая демонстрирует устойчивую тенденцию к снижению, достигнув своего минимума в 2025 году».

Зато ситуация в США больше похожа на британскую. Согласно новым данным Nielsen и Edison Research, в первом квартале «радио укрепило свои позиции» на американском аудиорынке, увеличив долю ежедневного прослушивания среди ключевых демографических групп. Это происходит даже несмотря на то, что потребители продолжают осваивать все большее количество вариантов медиаконтента.

Согласно отчету, американцы в среднем проводят почти четыре часа в день за прослушиванием аудио.

В сегменте аудиоконтента с рекламой на AM/FM-радио, включая как эфирное вещание, так и цифровое потоковое вещание, и подкасты приходилось 82% всего ежедневного времени прослушивания. На потоковые музыкальные сервисы пришлось 16% ежедневного прослушивания аудиоконтента с рекламой.

Радиостанции, транслирующие новости и ток-шоу, остаются в США крупнейшим форматом радиовещания среди слушателей старше 18 лет, увеличив свою долю в общем объеме радиослушания с 10,8% в четвертом квартале 2025 года до 10,9% в первом квартале этого года. Все новостные станции также показали рост, увеличив свою долю с 2,7% до 2,9%. Компания Nielsen объясняет этот рост «высоким интересом общественности к важным внутренним и международным новостным событиям».

Евгений Хвостик