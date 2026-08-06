ЕК не смогла связать с Россией начало миграционного кризиса в испанской Сеуте

Еврокомиссия (ЕК) не увидела связи между миграционным кризисом в испанской Сеуте и информационным воздействием России. Спровоцировавшую кризис дезинформацию в соцсетях распространяли организации по торговле людьми, сообщил представитель ЕК Гийом Мерсье на брифинге.

По словам господина Мерсье, отдельные российские каналы «пытались ухудшить ситуацию», представляли упрощенную информацию, начиная с 30 июля. «Но до начала этих событий, до 30 июля мы не обнаружили никаких информационных действий с их стороны»,— отметил представитель ЕК, отвечая на вопрос о роли «российской пропаганды» в кризисе.

При этом Гийом Мерсье признал, что у Еврокомиссии пока нет полной картины того, что спровоцировало кризис. ЕК, добавил он, поддерживает контакт с Испанией, которая расследует роль организаций по торговле людьми в организации кризиса.

Массовый наплыв мигрантов в Сеуту начался в ночь на 30 июня. В МВД Испании заявляли, что с того момента в анклав прибыли 72 тыс. человек. Из них 2 тыс. до сих пор находятся в Сеуте. По данным испанских и марокканских властей, при попытке добраться до анклава погибли около 100 человек. Из-за миграционного кризиса за исключение Испании из Шенгенской зоны выступили Италия, Финляндия и Дания.