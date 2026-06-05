Богучарская компания отремонтирует корпус облбольницы в Воронеже за 102,6 млн

Министерство строительства Воронежской области заключило с местной компанией из Богучара — ООО «Генстрой проект» — контракт на капремонт хозяйственного корпуса №2 областной клинической больницы №1. Она была единственным участником аукциона и не стала снижать начальную цену в размере 102,6 млн руб. Объект располагается на Московском проспекте, 151 в Воронеже. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным Rusprofile.ru, ООО «Генстрой проект» зарегистрировано в 2017 году в Богучаре Воронежской области. Основной вид деятельности — внутренняя отделка зданий. Уставный капитал — 20 тыс. руб. Гендиректором является Алексей Сывороткин, он же выступает единственным владельцем. По итогам 2025 года компания выручила 82 млн руб., чистая прибыль составила 32 млн руб.

Согласно документации, подрядчику предстоит до 1 сентября включительно модернизировать систему отопления и тепловые пункты, отремонтировать конструктивные элементы здания, заменить внутренние сети водоснабжения и канализации, смонтировать вентиляцию и кондиционирование, автоматизировать инженерную инфраструктуру, а также установить силовое электрооборудование, охранную и пожарную сигнализацию, системы оповещения и эвакуации, структурированные кабельные сети, видеонаблюдение и медицинское газоснабжение.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что ООО «Регионжилстрой», которое контролирует многопрофильный бизнесмен и концессионер парка «Танаис» в Воронеже Эдуард Краснов, построит терапевтический корпус Россошанской районной больницы за 1,5 млрд руб.

Мария Свиридова