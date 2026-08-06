В курском Железногорске ввели водоснабжение по графику из-за аномальной жары

Власти Железногорска с 7 августа введут режим повышенной готовности из-за аномальной жары и резкого роста потребления воды. Воду в городе будут подавать по графику, чтобы не допустить полной остановки водоснабжения. Об этом сообщил глава Железногорска Александр Михайлов во «ВКонтакте».

Господин Михайлов уточнил, что воду будут подавать в обычном режиме с 5:00 до 9:00 и с 17:00 до 22:00. С 9:00 до 17:00 и с 22:00 до 5:00 давление в системе будет снижено до минимума, горячее водоснабжение в эти периоды отключат. Во все социальные объекты вода будет подаваться в полном объеме. Меры сохранятся до тех пор, пока ситуация в городе не стабилизируется и режим повышенной готовности не снимут.

Как отметил глава Железногорска, в городе пробурят три дополнительные водозаборные скважины на Березовском водозаборе. Они начнут подавать воду в городскую сеть в ближайшие две недели.

В ближайшие несколько дней в Курской области прогнозируется аномально жаркая погода — воздух прогреется до +36 °C. Гидрометцентр России объявил оранжевый уровень погодной опасности в регионе. Синоптики отмечают повышенный уровень пожароопасности и порывы ветра до 18 м/с.