Холодная зима и жаркое лето подстегнули продажи дестких товаров

По данным «Платформы ОФД» (оператор фискальных данных), в январе—июне 2026 года продажи детских товаров в российской рознице снизились на 3% против 8% годом ранее. За этот период число трансакций в сегменте снизилось на 4%, добавляют в T-Data.

Аналитики «Платформы ОФД» связывают снижение глубины падения продаж с климатическими особенностями в этом году — холодной снежной зимой и жарким летом в центральной части страны. Традиционно такая ситуация вынуждает покупателей приобретать дополнительную одежду. Для сравнения: в первой половине текущего года продажи в целом в фешен-сегменте просели на 10% год к году, следует из подсчетов «Платформы ОФД».

В сегменте детских товаров около четверти общей выручки приходится на продажи одежды, еще около 10% — на обувь, оценивают в Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ).

В Lassie (развивает одноименный бренд детской одежды) также отмечают нехарактерную для рынка динамику: в первом квартале план продаж у компании был перевыполнен на 10%. В компании связывают это с отложенным спросом на зимнюю одежду и обувь: вместо традиционного периода в октябре-ноябре 2025 года он реализовался лишь в январе-феврале этого года.

В сети Motherbear отмечают стабильный рост продаж в весенне-летнем сезоне в сравнении с аналогичным периодом в 2025 году. В MAAG продажи детской одежды также выросли: в апреле—июне — на 5% год к году.

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