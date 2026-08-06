Ираклий Кобахидзе назвал саботажем сообщения о русофобии в Грузии

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что страна рада туристам из любых стран, в том числе из России. Так он прокомментировал распространившиеся в соцсетях сообщения о плохом отношении грузин к российским туристам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: IMAGO / dts Nachrichtenagentur / Global Look Press Фото: IMAGO / dts Nachrichtenagentur / Global Look Press

В соцсетях ведется кампания для создания ложного впечатления, будто в Грузии не рады россиянам, считает господин Кобахидзе. По его словам, координация ведется «из одной из стран», а в Грузии кампанию «подхватывает местная агентура».

«Несуществующие люди обсуждают якобы негативную атмосферу для российских туристов в Грузии. Цель всего этого — саботаж против страны. Конечно же, наша страна открыта для всех, для любых туристов. Мы сделаем все, чтобы каждый гость чувствовал себя в Грузии безопасно и комфортно»,— сказал Ираклий Кобахидзе журналистам (цитата по 1TV.ge).

5 августа Служба госбезопасности Грузии возбудила уголовное дело о саботаже из-за сообщений о русофобии в республике. В пресс-релизе ведомства в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) указано, что пользователи соцсети Х с фейковых аккаунтов стали писать, что российских туристов в Грузии оставляют одних в лесу и подают им испорченную еду в ресторанах. В СГБ заявили, что кампания вредит государственным интересам Грузии и экономике страны.