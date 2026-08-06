Ираклий Кобахидзе назвал саботажем сообщения о русофобии в Грузии
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что страна рада туристам из любых стран, в том числе из России. Так он прокомментировал распространившиеся в соцсетях сообщения о плохом отношении грузин к российским туристам.
Фото: IMAGO / dts Nachrichtenagentur / Global Look Press
В соцсетях ведется кампания для создания ложного впечатления, будто в Грузии не рады россиянам, считает господин Кобахидзе. По его словам, координация ведется «из одной из стран», а в Грузии кампанию «подхватывает местная агентура».
«Несуществующие люди обсуждают якобы негативную атмосферу для российских туристов в Грузии. Цель всего этого — саботаж против страны. Конечно же, наша страна открыта для всех, для любых туристов. Мы сделаем все, чтобы каждый гость чувствовал себя в Грузии безопасно и комфортно»,— сказал Ираклий Кобахидзе журналистам (цитата по 1TV.ge).
5 августа Служба госбезопасности Грузии возбудила уголовное дело о саботаже из-за сообщений о русофобии в республике. В пресс-релизе ведомства в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) указано, что пользователи соцсети Х с фейковых аккаунтов стали писать, что российских туристов в Грузии оставляют одних в лесу и подают им испорченную еду в ресторанах. В СГБ заявили, что кампания вредит государственным интересам Грузии и экономике страны.
В июле 2026 года премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе уже заявлял, что скандалы, связанные с российскими гражданами в Грузии, специально раздуваются иностранными агентами внутри страны для разжигания ненависти. Он тогда отметил, что Грузия будет противостоять этой кампании. Ранее, в мае 2025 года, Ираклий Кобахидзе назвал «обыкновенной глупостью» утверждения управления Министерства обороны США (DIA) об усилении влияния России в республике.
По состоянию на май 2026 года, согласно данным Ассоциации туроператоров России, спрос на туры в Грузию среди россиян значительно вырос, у некоторых компаний — в три раза. В прошлом году страну посетили около 1,6 миллиона российских туристов, что стало рекордом и на 13% больше, чем в 2024 году. Траты российских туристов с января по март 2026 года принесли экономике Грузии почти 125 миллионов долларов, заняв первое место среди всех приезжающих иностранцев.
В декабре 2025 года Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия проводит ясную и прагматичную политику в отношении России, несмотря на отсутствие дипломатических отношений. Он подчеркнул, что восстановление дипломатических отношений невозможно до изменения статуса Абхазии и Южной Осетии, но при этом поддерживаются торгово-экономические связи.