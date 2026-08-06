Азербайджан допустил поставки газа Украине и использование украинских хранилищ

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку готов поставлять природный газ Киеву. Заявление прозвучало на пресс-конференции в украинской столице, в которой также участвовал и.о. главы МИД Украины Андрей Сибига.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

«Мы будем готовы поставлять газ и Украине, если возникнет такая необходимость», — сказал господин Байрамов (цитата по Report). Он отметил, что азербайджанская нефтяная госкомпания SOCAR давно присутствует на украинском рынке, продолжает активно работать в стране и имеет масштабные планы по дальнейшему развитию сотрудничества.

Еще одним перспективным направлением сотрудничества, по словам министра, может стать использование украинских подземных газовых хранилищ.