Вот и Stories конец, кто купил — тот молодец

Известный в Челябинске рестобар Stories, расположенный в центре города, в одном из коммерческих помещений ЖК «Лесопарковый», выставлен на продажу. Соответствующее объявление появилось на платформе Avito. Продавец просит за свой бизнес 12 млн руб. Эксперты, опрошенные «Ъ-Южный Урал», считают цену высокой для предприятия, не приносящего ощутимой прибыли, и уверены в том, что новому владельцу точно придется менять концепцию заведения, единственное реальное достоинство которого — удачная локация и относительно невысокая цена аренды помещения.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Моргулес, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Моргулес, Коммерсантъ

На платформе объявлений Avito появилась карточка объявления о продаже известного в Челябинске рестобара-кальянной Stories. За заведение, расположенное на улице Лесопарковой, в помещениях, относящихся к коммерчес­кой части зданий ЖК «Лесопарковый», что в самом центре города, просят 12 млн руб.

В объявлении указаны основные параметры бизнеса. Помещение, рассчитанное на 60 посадочных мест, имеет площадь 150 кв. м и находится в аренде (цена — 169 тыс. руб. в месяц). Заведение оборудовано современной кухней, для посетителей есть барная и кальянная зоны, у рестобара имеется действующая лицензия на реализацию алкоголя.

Продавец уверяет, что Stories ежемесячно приносит выручку в 1,8 млн руб. и прибыль в 500 тыс. руб., и окупаемость приобретения составит 18 месяцев. Количество сотрудников — 10 человек, при этом их суммарная зарплата, если верить объявлению, всего 250 тыс. руб. в месяц (это меньше регионального МРОТ, который в Челябинской области в 2026 году составляет более 31 тыс. руб.).

Продавец считает, что Stories может быть интересен либо «предпринимателю, который хочет купить действующий бизнес и начать зарабатывать», либо «команде общепита/ресторатора, желающей масштабировать или усилить маркетинг», либо «инвестору, который ценит инфраструктуру и готовую точку».

Эксперты, опрошенные «Ъ-Южный Урал», считают, что заведение находится в удачной локации, но цена все же завышена. Кроме того, потенциальным покупателям стоит внимательно отнестись к проверке указанных в объявлении цифр и подумать над сменой концепции заведения.

Челябинский ресторатор, совладелец холдинга Good company Максим Беспалов считает, что показатели выручки и прибыльности нуж­даются в проверке.

«Если месячная выручка заведения всего 1,8 млн руб., то я не знаю, как можно в принципе выжить сегодня с такими показателями, не то что получать стабильную прибыль. Цена же аренды в 170 тыс. руб. в месяц за подобное помещение вполне адекватная. Но если бы все было хорошо, коллеги не выставлялись бы на продажу. Значит, надо смотреть и разбираться, что и почему пошло не так»,— отмечает гос­подин Беспалов.

По мнению эксперта, одно из неоспоримых достоинств заведения — очень удачная локация в жилом комплексе, где живут достаточно состоятельные люди, а также соседство с еще двумя заведениями общепита.

«Тем не менее, цена в 12 млн руб. высока для дела, не принесшего успех. А покупателю, если такой найдется, надо четко понимать, что делать с приобретением. На мой взгляд, как минимум придется менять концепцию, раз нынешняя уже не работает»,— считает Максим Беспалов.

Эксперт по ресторанному бизнесу Артур Андреев отмечает, что сегодня весь общепит испытывает серьезные сложности, и в Челябинске хватает заведений, которые либо закрылись, либо вот-вот это сделают, либо выставлены на продажу, чтобы избежать закрытия.

«Локация у заведения приличная, место перспективное, аренда адекватная, но для меня цена, которую выставил продавец, кажется не совсем обоснованной. В сегодняшней ситуации любой покупатель будет „крутить хвостом“, благо выбор заведений для покупки как никогда велик. По сути, ведь что продается? Бывшее в употреблении оборудование и мебель, лицензия на алкоголь да право аренды помещения по приемлемой цене. Новому владельцу придется менять как минимум концепцию и позиционирование места. Да, кальян — штука очень рентабельная, но подобных мест в Челябинске более чем достаточно, и мода на них, в общем-то, проходит или уже прошла. Я бы точно не советовал покупать подобное заведение новичкам в ресторанном бизнесе. Не вытянут — слишком много деталей и сложностей в этом деле»,— убежден Артур Андреев.

Напомним, в последнее время в Челябинске на продажу было выставлено сразу несколько известных заведений общепита, в том чис­ле расположенных на самых оживленных улицах и прос­транствах города.

Холдинг Good company решил реализовать одноименный ресторан, расположенный в локации «Белого рынка». Сменило владельца заведение «Пивная культура» на пешеходной части Кировки — новым собственником стал президент Союза пивоваров Южного Урала Илья Ройтенберг. Были выставлены на продажу ресторан «Шафран» в парке имени Гагарина, корейское бистро Chicko недалеко от площади Революции. Закрылись такие известные в Челябинске места, как Pechka (на все том же «Белом рынке») и «Профессорский».

Дмитрий Моргулес