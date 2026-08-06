Нацбанк Киргизии опроверг данные об ограничениях на операции с наличными рублями

Национальный банк Киргизии не ограничивал операции с наличными российскими рублями. Проблемы связаны с ужесточением контроля российскими банками за приемом наличных рублей от зарубежных кредитных организаций, заявили изданию 24.kg в пресс-службе киргизского регулятора.

По данным СМИ, клиенты банков жаловались, что не могут обменять наличные российские рубли на сомы. В некоторых банках проблемы объяснили изменением порядка работы.

Представители Нацбанка напомнили, что, по законам Киргизии, комиссию за банковские услуги устанавливают сами коммерческие банки с учетом экономической целесообразности и оценки рисков. По их словам, сложившаяся ситуация ограничила возможность банков Киргизии обслуживать оборот наличных рублей. Чтобы компенсировать расходы и свести к минимуму риски, банки пересмотрели тарифы и условия обслуживания.

По данным Нацбанка Киргизии, с такими же проблемами столкнулись и другие страны региона. В Казахстане несколько банков ввели комиссию за прием наличных российских рублей, а некоторые финорганизации Армении приостановили с ними операции.

Глава Госагентства по развитию туризма Эдуард Кубатов заявил «Номад ТВ», что вопрос с обменом рублей на сомы урегулируют за несколько дней. Он отметил, что проблемы связаны с избытком рублей на рынке и снижением курса российской валюты.