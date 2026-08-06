В Москве проектное число квартир сократилось более чем на 30%
Проектное количество квартир в Москве сократилось до 8,112 тыс. в июле, что на 30,7% ниже июньского показателя. Это следует из данных аналитического центра bnMAP.pro, которые приводит ТАСС.
Число проектов новостроек в столице уменьшилось до 26 — на 18,8% по сравнению с июнем. Количество планируемых корпусов сократилось с 49 до 36 (-26,5%). Общая площадь жилья уменьшилась с 570,2 тыс. до 401,9 тыс. кв. м (-29,5%).
При этом Москва остается лидером по числу новых проектов в июле. По количеству корпусов вместе со столицей рейтинг также возглавляет Тюмень.
По итогам первого полугодия вторичное жилье в Москве стало дешевле первичного на 31,1% и стоило в среднем 297 тыс. руб. за 1 кв. м. Цены на новое жилье растут, в том числе, из-за высокой стоимости участков под строительство.
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В первой половине 2026 года число новостроек в крупных российских городах сократилось на 6,4% по сравнению с предыдущим годом, составив 310 тысяч квартир. Сильнее всего это снижение заметно в Ростове-на-Дону (на 25,7%), Челябинске (на 17,6%) и Краснодаре (на 14,7%). В старых границах Москвы объем первичного жилья уменьшился на 15%, до 30,4 тысячи квартир.
Основной причиной снижения активности застройщиков является высокая ключевая ставка Центробанка, из-за которой девелоперы не торопятся выводить новые проекты на рынок, чтобы избежать накопления нераспроданного жилья и больших затрат на обслуживание кредитов. В первом полугодии 2026 года объем запусков новых жилых проектов в российских городах-миллионниках сократился на 8%.
В первом полугодии 2026 года спрос на высокобюджетные новостройки в Москве также снизился: число сделок с элитными квартирами и апартаментами сократилось на 27% и составило 650 лотов. Средняя стоимость квадратного метра в элитном сегменте приближается к 2,5 млн рублей, что на треть выше, чем в начале 2025 года.