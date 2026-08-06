В Москве проектное число квартир сократилось более чем на 30%

Проектное количество квартир в Москве сократилось до 8,112 тыс. в июле, что на 30,7% ниже июньского показателя. Это следует из данных аналитического центра bnMAP.pro, которые приводит ТАСС.

Число проектов новостроек в столице уменьшилось до 26 — на 18,8% по сравнению с июнем. Количество планируемых корпусов сократилось с 49 до 36 (-26,5%). Общая площадь жилья уменьшилась с 570,2 тыс. до 401,9 тыс. кв. м (-29,5%).

При этом Москва остается лидером по числу новых проектов в июле. По количеству корпусов вместе со столицей рейтинг также возглавляет Тюмень.

По итогам первого полугодия вторичное жилье в Москве стало дешевле первичного на 31,1% и стоило в среднем 297 тыс. руб. за 1 кв. м. Цены на новое жилье растут, в том числе, из-за высокой стоимости участков под строительство.

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