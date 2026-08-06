В Тюмени возбудили дело после падения девушки из кабины аттракциона

Составлено ИИ-Ассистентъ

В Нижнем Новгороде в феврале 2026 года было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 Уголовного кодекса РФ, касающейся оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть человека, после гибели 19-летней девушки из-за падения наледи с крыши дома. Это показывает, что статья 238 УК РФ может применяться к происшествиям, связанным с падением, не только на аттракционах, но и в других сферах оказания услуг.

Ранее, в августе 2025 года, в Геленджике возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 1 статьи 238 УК РФ), после травмирования двух человек на водном аттракционе, буксируемом гидроциклом. В июне 2025 года в Башкирии прокуратура проводила проверку по факту травмирования посетительницы зиплайна, у которой ослабло крепление троса и порвался страховочный пояс, что привело к падению.

В мае 2025 года в Новокуйбышевске также было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ после того, как на аттракционе в парке города пострадал ребенок, которому потребовалась медицинская помощь. Эти случаи иллюстрируют ряд происшествий с аттракционами, по которым возбуждаются уголовные дела или проводятся прокурорские проверки.