В Тюмени возбудили дело после падения девушки из кабины аттракциона
В городском парке в Тюмени 19-летняя девушка выпала из кабины аттракциона. Пострадавшая госпитализирована. СКР возбудил уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального ведомства.
ЧП случилось вечером 5 августа. Местный портал 72.ru пишет, что девушка сорвалась вниз во время запуска аттракциона «Торнадо». По предварительным данным, она получила переломы позвоночника. В Городском парке культуры и отдыха заявили, что оператор в процессе посадки «не зафиксировал три степени защиты» посетителей. Из-за этого девушка упала с высоты 3-4 м. Гендиректор парка назначил служебное расследование.
СКР по Тюменской области расследует дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК). В ведомстве уточнили, что пострадавшая остается под наблюдением врачей, подробности о ее состоянии не приводятся. Следователи уже изъяли видеозапись с камеры наблюдения, а также документы о вводе аттракциона в эксплуатацию.
В Нижнем Новгороде в феврале 2026 года было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 Уголовного кодекса РФ, касающейся оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть человека, после гибели 19-летней девушки из-за падения наледи с крыши дома. Это показывает, что статья 238 УК РФ может применяться к происшествиям, связанным с падением, не только на аттракционах, но и в других сферах оказания услуг.
Ранее, в августе 2025 года, в Геленджике возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 1 статьи 238 УК РФ), после травмирования двух человек на водном аттракционе, буксируемом гидроциклом. В июне 2025 года в Башкирии прокуратура проводила проверку по факту травмирования посетительницы зиплайна, у которой ослабло крепление троса и порвался страховочный пояс, что привело к падению.
В мае 2025 года в Новокуйбышевске также было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ после того, как на аттракционе в парке города пострадал ребенок, которому потребовалась медицинская помощь. Эти случаи иллюстрируют ряд происшествий с аттракционами, по которым возбуждаются уголовные дела или проводятся прокурорские проверки.