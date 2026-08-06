ТМК получила убыток в 20 млрд руб. за первое полугодие 2026 года

ТМК (Трубная металлургическая компания) в I полугодии 2026 года получила чистый убыток в 20,25 млрд руб., следует из опубликованной компанией отчетности. В аналогичном периоде прошлого года прибыль составила 22,04 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Полугодовая выручка компании за год снизилась на 29,6%. За первое полугодие 2026 года она составила 145,69 млрд руб. В аналогичный период прошлого года этот показатель был равен 206,96 млрд руб. Себестоимость продаж сократилась с 191,94 млрд руб. до 122,65 млрд руб. в I полугодии 2026 года, то есть на 36,1%

Помимо этого, вырос объем непогашенного долга. Так, долгосрочные обязательства компании по заемным средствам составляют 206,52 млрд руб. (в I полугодии 2025 года — 153,88 млрд руб.), краткосрочные обязательства составляют 194,28 млрд руб. (в I полугодии 2025 года — 88,15 млрд руб.). Поступления от кредитов и займов за полгода составили 106,2 млрд руб., что на 76,5% больше показателей аналогичного периода (60,18 млрд руб.).

«Во 2 квартале 2026 г. Общество заключило две сделки с расчетными валютными форвардами на общую номинальную сумму 81 млн долл. США со сроком исполнения февраль 2027 г.»,— указано в пояснениях к отчетности компании. Это было сделано для хеджирования своих обязательств по облигациям, чтобы защитить компанию от колебаний курса доллара США к рублю.

При этом инвестиции в развитие инфраструктуры компании за полгода составили 3,65 млрд руб. (888,8 млн руб. в аналогичном периоде). Акционеры за полгода вложили в компанию 7 млрд руб. собственных средств. В прошлом году таких вложений не было.

ПАО «Трубная металлургическая компания» (ТМК) — поставщик стальных труб, трубных решений и сопутствующих сервисов. В Свердловской области ТМК имеет производства в Екатеринбурге, Полевском, Каменске-Уральском, Первоуральске.

По итогам 2025 года компания в отчетности отразила убыток в 1,63 млрд руб. По итогам 2024 года чистая прибыль компании составляла 17,55 млрд руб. Выручка компании за 2025 год составила 341,25 млрд руб., тогда как за 2024 — 431,41 млрд руб.

Анна Капустина