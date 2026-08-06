ТАСС: в Таиланде ищут тела еще трех возможных жертв убившей россиян банды

Полиция Таиланда ищет тела еще трех возможных жертв банды, которая убила 22-летнюю россиянку и ее несовершеннолетнего брата. Об этом ТАСС сообщил сотрудник силовых структур, который расследует убийство российских туристов и еще трех местных жителей. Поиски ведут в районе, где было совершено преступление — на юге Паттайи.

«Мы проверяем информацию о наличии еще трех жертв преступников, которых они могли скрыть в этом же районе, где в конце июля расправились с россиянами. Сейчас специалисты изучают плотность грунта и его содержание с помощью специальной техники»,— сказал собеседник агентства.

Россияне пропали в Паттайе 26 июля. Они уехали рано утром на мотоцикле в круглосуточный магазин и не вернулись. Через несколько дней полиция задержала двух подозреваемых — Суэа Хой и Фанг. Они признались в убийстве девушки и ее брата. По словам преступников, они хотели украсть мотоцикл россиян, однако те начали сопротивляться.

На допросе следователи выяснили, что Суэа Хой и Фанг работали в группировке, передает ТАСС. В конце июня четыре человека из банды проникли в дом семьи местных жителей, чтобы украсть у них дорогие телефоны и машину. Супружескую пару и их дочь вывезли в лес на юге Паттайи и расстреляли.