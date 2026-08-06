ТАСС: в Таиланде ищут тела еще трех возможных жертв убившей россиян банды
Полиция Таиланда ищет тела еще трех возможных жертв банды, которая убила 22-летнюю россиянку и ее несовершеннолетнего брата. Об этом ТАСС сообщил сотрудник силовых структур, который расследует убийство российских туристов и еще трех местных жителей. Поиски ведут в районе, где было совершено преступление — на юге Паттайи.
«Мы проверяем информацию о наличии еще трех жертв преступников, которых они могли скрыть в этом же районе, где в конце июля расправились с россиянами. Сейчас специалисты изучают плотность грунта и его содержание с помощью специальной техники»,— сказал собеседник агентства.
Россияне пропали в Паттайе 26 июля. Они уехали рано утром на мотоцикле в круглосуточный магазин и не вернулись. Через несколько дней полиция задержала двух подозреваемых — Суэа Хой и Фанг. Они признались в убийстве девушки и ее брата. По словам преступников, они хотели украсть мотоцикл россиян, однако те начали сопротивляться.
На допросе следователи выяснили, что Суэа Хой и Фанг работали в группировке, передает ТАСС. В конце июня четыре человека из банды проникли в дом семьи местных жителей, чтобы украсть у них дорогие телефоны и машину. Супружескую пару и их дочь вывезли в лес на юге Паттайи и расстреляли.
Власти Таиланда пообещали усилить безопасность туристов после убийства российских граждан в Паттайе, а премьер-министр Анутхин Чанвиракун и глава МИД Таиланда Сихасак Пхуангкеткеу лично выразили соболезнования российскому послу Евгению Томихину. МИД Таиланда также подтвердил готовность властей в полной мере сотрудничать с российскими коллегами в расследовании. Это произошло после того, как 26 июля 2026 года в Паттайе пропали 22-летняя россиянка и ее несовершеннолетний брат, а позже были задержаны подозреваемые Суэа Хой и Фанг, которые признались в убийстве.
В ходе расследования полиция Таиланда расширяет свои действия, предполагая причастность подозреваемых Суэа Хой и Фанг к другим противоправным действиям, включая распространение наркотиков. Одним из приоритетных направлений работы Королевской полиции Таиланда является усиление и ускорение расследования данного уголовного дела. Помимо убийства россиян, те же преступники убили и тайскую семью из трех человек, память которых также почтили на церемонии прощания 6 августа 2026 года.
Похожий случай произошел 1 февраля 2026 года, когда полиция Таиланда задержала двух россиян, Ярослава Демидова и Дмитрия Масдалева, по подозрению в убийстве 30-летнего петербуржца Михаила Емельянова. Его останки были найдены расчлененными и закопанными в провинции Чонбури. Основной версией этого убийства называли долг Емельянова перед соотечественниками, возможно, связанный с наркотиками.