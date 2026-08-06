Путин на встрече с Трутневым похвалил ДФО за перевыполнение плана по инвестициям

Президент России Владимир Путин заявил, что Дальневосточный федеральный округ (ДФО) перевыполняет план привлечения инвестиций. Такой вывод глава государства сделал на встрече со своим полпредом в ДВФО Юрием Трутневым.

Регион привлек 6,5 трлн руб. в 2026 году при планируемом показателе в 5,8 трлн руб., уточнил полпред. Он также напомнил, что перед округом стоит задача по привлечению 12 трлн руб. инвестиций к 2030 году. «В предыдущие годы тоже превышали. Получалось»,— отметил Владимир Путин.

По словам господина Трутнева, на Восточном экономическом форуме в 2026 году ожидается подписание 380 соглашений на 6,5 трлн руб. На прошлогоднем мероприятии удалось привлечь 6,1 трлн руб. инвестиций.

Юрий Трутнев добавил, что специальный административный район (САР) на острове Русский позволил привлечь 6,2 трлн руб. активов, которые вернулись под контроль государства. Действующие в САР 138 компаний также заплатили 86 млрд руб. налогов. На острове продолжается строительство инновационного научно-технологического центра, где уже зарегистрировались 16 резидентов, работающих в областях биотехнологий, биомедицины, фармацевтики.