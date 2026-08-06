В Тюмени возбудили уголовное дело после падения 19-летней девушки с аттракциона

В Тюмени возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ), после того как 19-летняя девушка выпала из аттракциона в городском парке. Об этом сообщили в СУ СКР по Тюменской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Тюменской области Фото: СУ СКР по Тюменской области

Инцидент произошел днем 5 августа. По предварительным данным, во время движения аттракциона девушка выпала из кресла и получила травмы. Пострадавшую госпитализировали, она находится под наблюдением врачей.

В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия. Изъяты видеозапись с камеры наблюдения и документы о вводе аттракциона в эксплуатацию, проводятся допросы очевидцев.

«В ходе следствия будут установлены все причины и обстоятельства случившегося, дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию аттракционов и соблюдение техники безопасности»,— сообщили в СКР.

Полина Бабинцева