В рунете произошел массовый сбой

В российском сегменте интернета (рунете) возникли проблемы с доступом к некоторым сервисам. Такие данные приводят сервисы мониторинга detector404.ru и «Сбой.рф». Российские пользователи, в частности, пожаловались на неполадки в работе Ozon, «Ростелекома», «Яндекса», Avito, РЖД, Wildberries, Т-Банка, Roblox.

По данным detector404.ru, больше всего обращений поступает по поводу работы сервисов Ozon — более 1 тыс. за час. Также пользователи сообщают о сбое в работе «Ростелекома» — более 500 жалоб за час. Неполадки в работе зафиксировали у «Яндекса» — за последний час на платформу пожаловались более 300 человек.