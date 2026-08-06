В рунете произошел массовый сбой
В российском сегменте интернета (рунете) возникли проблемы с доступом к некоторым сервисам. Такие данные приводят сервисы мониторинга detector404.ru и «Сбой.рф». Российские пользователи, в частности, пожаловались на неполадки в работе Ozon, «Ростелекома», «Яндекса», Avito, РЖД, Wildberries, Т-Банка, Roblox.
По данным detector404.ru, больше всего обращений поступает по поводу работы сервисов Ozon — более 1 тыс. за час. Также пользователи сообщают о сбое в работе «Ростелекома» — более 500 жалоб за час. Неполадки в работе зафиксировали у «Яндекса» — за последний час на платформу пожаловались более 300 человек.
Сбои в российском сегменте интернета (Рунете) происходили ранее, например, 6 апреля 2026 года причиной стала неисправность на магистральной сети «Ростелекома». Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования зафиксировал тогда резкий рост обращений пользователей, касающихся работы государственных, игровых, банковских и других онлайн-сервисов.
Пользователи из разных стран 25 июля 2026 года сообщали о сбое в работе чат-бота ChatGPT от американской компании OpenAI, с жалобами из США, Казахстана, Германии, Великобритании, России и других стран. Большинство сообщений касались проблем в работе приложения, личного кабинета и оповещений.
В Роскомнадзоре 16 февраля 2026 года опровергали связь ведомства со сбоями в работе нейросети ChatGPT, которые наблюдались 13 февраля 2026 года. В тот период в Рунете также произошел масштабный сбой онлайн-сервисов, пользователи жаловались на неполадки в работе сайта «Почты России», Т-Банка, сервисов Mail.ru и других платформ.