В Казани ограничат продажу алкоголя в день матча «Рубина» со «Спартаком»

В Казани 19 августа в день матча Кубка России между «Рубином» и «Спартаком» ограничат розничную продажу алкоголя. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Ограничения будут действовать в Ново-Савиновском районе у стадиона «Ак Барс Арена» и частично в центре города. Продажу алкоголя запретят в границах проспекта Амирхана от улицы Сибгата Хакима до Чистопольской, далее по улицам Чистопольской, Адоратского и Лаврентьева до улицы Гаврилова.

В зону запрета также войдут территория у обводного моста Третьей транспортной дамбы (включая «Мегастрой»), улица Троицкий Лес и участок вдоль Казанки до проспекта Амирхана. В центре продажу ограничат на улицах Астрономической, Баумана, Кави Наджми, Мусы Джалиля, Профсоюзной, Университетской и Чернышевского.

Ограничение не коснется продажи алкоголя в заведениях общественного питания.

В последний раз такие ограничения вводили 14 апреля, когда «Рубин» встречался с ЦСКА.

Анар Зейналов