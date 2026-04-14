В Казани 25 апреля введут временный запрет на розничную продажу алкоголя вблизи мест проведения матча Российской премьер-лиги между «Рубином» и ЦСКА. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

В Казани ограничат продажу алкоголя из-за матча «Рубин» — ЦСКА

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ В Казани ограничат продажу алкоголя из-за матча «Рубин» — ЦСКА

Ограничения будут действовать в пределах определенных территорий, а также на ряде центральных улиц города — в частности, на Баумана, Профсоюзной, Университетской и других.

Исключение сделано для заведений общественного питания — там продажа алкоголя разрешена.

Меры вводятся в целях обеспечения общественной безопасности во время проведения футбольного матча.

Анна Кайдалова