В Казани ограничат продажу алкоголя из-за матча «Рубин» — ЦСКА
В Казани 25 апреля введут временный запрет на розничную продажу алкоголя вблизи мест проведения матча Российской премьер-лиги между «Рубином» и ЦСКА. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Ограничения будут действовать в пределах определенных территорий, а также на ряде центральных улиц города — в частности, на Баумана, Профсоюзной, Университетской и других.
Исключение сделано для заведений общественного питания — там продажа алкоголя разрешена.
Меры вводятся в целях обеспечения общественной безопасности во время проведения футбольного матча.