Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Audi Фото: Пресс-служба Audi

В сентябре на Парижском автосалоне состоится премьера хэтчбека Audi A2 e-tron. Пока автомобиль в камуфляже проходит доводочные испытания на европейских дорогах, публика обсуждает интригу – попытка ввести в оборот автомобиль с «двойкой» в индексе для Audi уже третья. Получится ли на этот раз?

Впервые Audi A2 была представлена в 1999 году. Эксперты тогда высоко оценили автомобиль, в котором было много по-настоящему революционных решений. Кузов был полностью выполнен из алюминия, что снижало массу автомобиля, повышало его безопасность, ну, и еще он по известным причинам не ржавел. Опять же легкий вес в совокупности с аэродинамической формой кузова Audi A2 был однообъемником, то есть по сути компакт-вэном, гарантировал топливную экономичность. Еще у автомобиля не было капота, как такового. Чтобы залить омывающую жидкость или посмотреть масляный щуп, нужно было снять решетку радиатора. Вы спросите, а как снять аккумуляторную батарею? Очень просто, она находится в багажнике.

Но покупатель всех этих чудес не оценил. За пять лет, что модель выпускалась, было продано всего 173 тыс. автомобилей, ничтожно мало. В России Audi A2 продалась официально, но было продано всего 45 штук. В 2005 году неуспешную модель сняли с производства. Потом была еще одна попытка. В 2011 году на Франкфуртском автосалоне показали концепт, но до производства дело не дошло.

Нынешняя Audi A2 e-tron своим силуэтом чем-то напоминает модель первого поколения. У нее отличная аэродинамика. Как можно догадаться из названия, это электромобиль. Мотор развивает мощность 188 л.с, а полностью заряженная батарея обеспечивает пробег до 630 километров. Электрокар поддерживает функции Vehicle-to-Load для питания внешних устройств и Vehicle-to-Home, позволяющую использовать автомобиль в качестве домашней системы хранения энергии. Цена пока не объявлена. Новый Audi A2 первого поколения 25 лет назад стоил, кстати, меньше €20 тыс.

Дмитрий Гронский