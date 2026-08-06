«Рубашка-"продувашка"»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: hypebeast Фото: hypebeast

Пережить летний зной проще всего с помощью кондиционеров. Но и дома, и в офисе найдется человек, который попросит их выключить — боится простыть, экономит электричество или просто не любит поток холодного воздуха в лицо. Поздравляю, вы стали заложником чужого комфорта и температуры.

Японские компании Yofuku-no-Aoyama и Kuchofuku разработали персональное решение, которое готово охлаждать вас буквально везде: в квартире, на работе, в общественном транспорте. Это строгая рубашка с коротким рукавом и двумя встроенными вентиляторами, спрятанными в районе поясницы. Они загоняют воздух под ткань, создавая сквозняк для владельца.

Искусственный ветер быстро испаряет пот, охлаждая тело. Питание вентиляторы получают от отдельного аккумулятора весом около 165 г, который хранится во внутреннем кармане. Пользователь рубашки-продувашки может выбирать одну из трех скоростей. На максимальной вентиляторы проработают примерно 3,5 часа, на минимальной — до 10 часов, заверяют создатели.

В пересчете на рубли такой элемент гардероба обойдется примерно в 8,7 тыс. Вообще, идея одежды с вентиляторами применяется в Японии почти два десятилетия. Правда, это были куртки и жилеты для рабочих. Ими, к примеру, давно пользуются строители и складские сотрудники. Теперь же технология добралась и до белых воротничков.

Глобально персональное охлаждение доросло до статуса отдельной индустрии. В Европе, особенно страдающей от зноя летом, внезапно статусным гаджетом стал компактный безлопастный вентилятор с распылителем воды и охлаждающей пластиной Shark ChillPill примерно за 12 тыс. руб. Показатели продаж этих устройств опередили бытовые кондиционеры сразу в нескольких крупных странах.

Популярность обрели и так называемые шейные вентиляторы и «носимые кондиционеры» стоимостью в пересчете на рубли от 2,5 до 25 тыс. Десятки мини-вентиляторов и охлаждающих пластин создают пузырь прохлады, но только вокруг головы и шеи. Работают такие гаджеты по 4–10 часов в зависимости от батареи.

Александр Леви