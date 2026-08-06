В ЕС предупредили о серьезном влиянии затмения на энергосистему сообщества

Солнечное затмение 12 августа окажет серьезное влияние на солнечную электрогенерацию в странах Евросоюза. Об этом на брифинге предупредила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

Во время затмения одновременно упадет генерация солнечных электростанций и частных солнечных панелей, подключенных к общей сети. Чтобы компенсировать дефицит, необходимо будет задействовать альтернативные генераторы большой мощности.

«В рамках координационной сети операторов электросетей ЕС (ENTSO-E) создана специальная группа, которая занимается подготовкой к этому», — заявила представитель ЕК (цитата по ТАСС). По ее словам, завтра состоится специальная встреча объединения, на которой будут рассмотрены возможные сценарии.

12 августа полное солнечное затмение начнется около 18:34 мск. Его общая длительность составит 4 часа 23 минуты, однако небольшая полная фаза продлится около двух минут — над Атлантическим океаном и Исландией. Полную фазу можно будет также увидеть на севере России. В Москве удастся увидеть только частичную фазу (около 3% диска) примерно в 20:03.