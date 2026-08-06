Американские ученые рассказали о способах предотвращения ранней деменции
Американские ученые выделили несколько главных условий, которые следует соблюдать людям в возрасте 45–65 лет, чтобы отодвинуть возможное развитие деменции в среднем на 13 лет. Исследователи медицинского центра Нью-Йоркского университета Лангон отмечают важность поддержания нормального артериального давления и отказ от курения. По данным ученым, развитие ранней деменции также чаще встречается при наличии у человека сахарного диабета второго типа. Статья опубликована в журнале Neurology.
Ученые проанализировали данные о здоровье 12,4 тыс. человек (средний возраст 56 лет) начиная с 1986 года — на момент начала исследования у них не было деменции. Учитывались три фактора риска: давление, наличие диабета, курение. За время исследования, которое включает данные примерно за 30 лет, у 3 тыс. человек развилась деменция, а 5,2 тыс. человек умерли от других причин. Из тех, у кого не было ни одного из упомянутых факторов риска, жили в среднем на 13 лет дольше тех, у кого присутствовали все три фактора.
В группе, где в начале исследования не было ни одного фактора риска, участники могли рассчитывать в среднем на 30 лет полноценной жизни без деменции, то есть примерно до 85 лет. Если существовал хотя бы один фактор риска, срок составлял 26,3 года, с двумя факторами — 21 год, с тремя — 17 лет.
Авторы исследования надеются, что эти результаты «убедят людей бросить курить и следить за здоровьем кровеносной системы по достижении 45 лет». По оценкам экспертов, к 2050 году число людей в мире, страдающих деменцией, вырастет втрое и достигнет 153 млн. При этом ученые подчеркивают, что почти половину всех случаев развития деменции можно предотвратить.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в 2026 году представила обновленные рекомендации по профилактике деменции, подчеркивая, что почти половину случаев деменции можно предотвратить или отсрочить, снижая факторы риска. К управляемым факторам риска относятся употребление алкоголя, курение, социальная изоляция, низкая физическая активность, загрязненный воздух, а также недостаточный контроль сердечно-сосудистых и метаболических нарушений, таких как артериальная гипертензия, диабет и повышенный уровень холестерина. Эти рекомендации основаны на актуальных научных данных и предлагают меры для предотвращения или отсрочки развития синдрома, который ежегодно диагностируется почти у 10 миллионов человек по всему миру.
Согласно данным ВОЗ, деменция является седьмой по значимости причиной смерти и одной из основных причин инвалидности среди пожилых людей. К 2050 году число людей с диагностированной деменцией или болезнью Альцгеймера может достигнуть 139 миллионов, согласно данным World Happiness Report. В 2023 году в мире насчитывалось более 55 миллионов человек, страдающих от приобретенного слабоумия, а к 2050 году численность людей в возрасте 65 лет и старше удвоится, достигнув 2,1 миллиарда человек, что также способствует увеличению числа случаев деменции.
В 2024 году новые исследования добавили ухудшение зрения и высокий уровень холестерина в крови в список факторов риска деменции, на которые можно повлиять. Также в этом списке присутствуют низкий уровень образования, травмы головы, ожирение, потеря слуха, депрессия и редкие социальные контакты. Ученые подчеркивают, что профилактические меры могут быть эффективными на любом этапе жизни, особенно если их применять длительно.