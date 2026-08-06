Американские ученые рассказали о способах предотвращения ранней деменции

Американские ученые выделили несколько главных условий, которые следует соблюдать людям в возрасте 45–65 лет, чтобы отодвинуть возможное развитие деменции в среднем на 13 лет. Исследователи медицинского центра Нью-Йоркского университета Лангон отмечают важность поддержания нормального артериального давления и отказ от курения. По данным ученым, развитие ранней деменции также чаще встречается при наличии у человека сахарного диабета второго типа. Статья опубликована в журнале Neurology.

Ученые проанализировали данные о здоровье 12,4 тыс. человек (средний возраст 56 лет) начиная с 1986 года — на момент начала исследования у них не было деменции. Учитывались три фактора риска: давление, наличие диабета, курение. За время исследования, которое включает данные примерно за 30 лет, у 3 тыс. человек развилась деменция, а 5,2 тыс. человек умерли от других причин. Из тех, у кого не было ни одного из упомянутых факторов риска, жили в среднем на 13 лет дольше тех, у кого присутствовали все три фактора.

В группе, где в начале исследования не было ни одного фактора риска, участники могли рассчитывать в среднем на 30 лет полноценной жизни без деменции, то есть примерно до 85 лет. Если существовал хотя бы один фактор риска, срок составлял 26,3 года, с двумя факторами — 21 год, с тремя — 17 лет.

Авторы исследования надеются, что эти результаты «убедят людей бросить курить и следить за здоровьем кровеносной системы по достижении 45 лет». По оценкам экспертов, к 2050 году число людей в мире, страдающих деменцией, вырастет втрое и достигнет 153 млн. При этом ученые подчеркивают, что почти половину всех случаев развития деменции можно предотвратить.

Алена Миклашевская