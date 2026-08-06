Трутнев доложил Путину о создании дноуглубительного флота для Севморпути

Составлено ИИ-Ассистентъ

Юрий Трутнев, вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе, 23 апреля 2026 года обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой обеспечить единого оператора северного завоза собственным флотом, так как действующий оператор сталкивается с дефицитом и износом судов. По его мнению, наличие собственного флота повысит надежность работы оператора и снизит стоимость перевозок.

Северный завоз — это комплекс ежегодных государственных и коммерческих мероприятий по доставке жизненно важных грузов в районы Крайнего Севера. С 1 января 2026 года единым морским оператором завоза назначено АО «Росатом Арктика».

Развитие Северного морского пути имеет принципиальное значение как для России, так и для международной торговли и логистики, о чём заявлял Владимир Путин 23 января 2026 года во время встречи со студентами МФТИ, подчеркнув, что любые научные исследования в этом направлении «чрезвычайно востребованы». Россия намерена продолжать развитие Арктики вне зависимости от климатических сценариев, включая возможное похолодание, и одним из приоритетов остается наращивание ледокольного флота.