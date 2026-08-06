Первышов: за первое полугодие возмещены 518 млн рублей ущерба бюджету

В ходе совещания со следственным управлением Следственного комитета РФ по Тамбовской области глава региона Евгений Первышов рассказал, что за полгода 304 млн руб. возвращены добровольно, на имущество на сумму 191 млн руб. наложен арест. Об этом говорится в его посте в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Общая цифра возмещенного ущерба с помощью следователей равна 518 млн руб. По словам господина Первышова, проведена большая работа по возвращению средств в бюджеты всех уровней, в том числе в рамках нацпроектов.

В конце июля АО «Тамбовская сетевая компания» (ТСК), являющееся региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, объявило электронные аукционы на транспортировку ТКО за целых 3,5 млрд руб. Вывозить отходы подрядчику предстоит до лета 2028 года. Финансирование осуществляется за счет собственных средств регионального оператора, который осуществляет переход под госуправление (пока область владеет 24% акций компании, еще 48,5% перешли в госсобственность по решению суда).

Анна Швечикова