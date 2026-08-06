Бывшие активы экс-губернатора Челябинской области в очередной раз не продали

Новые торги по продаже ООО «Родник», владеющего ТРК «Родник» и «Алмаз», и ООО «Управляющая компания „Содействие“» признали несостоявшимися. На аукцион по реализации активов, ранее принадлежавших бывшему губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу, никто не заявился, следует из данных на сайте «ГИС Торги».

Доли в размере 100% в компаниях хотели продать за 12,2 млрд руб. Шаг аукциона составлял 121,6 млн руб., размер задатка — 2,4 млрд руб. (20%). Это была уже третья попытка реализовать организации. Пока из активов Михаила Юревича удалось сбыть 100% долей ООО «Новая планета», которое владело челябинским магазином «Школьник». Организацию приобрела свердловская «Инвестиционная компания „Джи Эй Групп“» за 399,7 млн руб. Вторым проданным активом стало 100% долей ООО «Универсальный магазин „Школьник“», владеющего площадями в челябинском торгово-развлекательном комплексе «Урал». За 397,4 млн руб. их купила «Профнедвижимость». Компания принадлежит дочери бывшего депутата законодательного собрания Челябинской области Игоря Свеженцева Людмиле Свеженцевой.

В мае 2024 года Центральный районный суд Челябинска удовлетворил заявление Генпрокуратуры РФ об изъятии 26 компаний у экс-губернатора Михаила Юревича и бывшего депутата Госдумы Вадима Белоусова. В собственность государства перешло также крупнейшее производство макарон в России «Макфа», стоимость которого оценили в 46 млрд руб. В число ответчиков вошли 13 физических лиц, в том числе Михаил Юревич и Вадим Белоусов, а также 34 компании, среди которых АО «Макфа», «Первый хлебокомбинат», «Мишкинский комбинат хлебопродуктов», «Каланчакский комбинат хлебопродуктов», ООО «Родник» и многие другие. Вскоре после удовлетворения иска ООО «УК „М-групп“», контролирующее АО «Макфа», перешло под управление ООО «РСХБ-Финанс» (структура Россельхозбанка).

Виталина Ярховска