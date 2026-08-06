Бывшего посла Украины в США Стефанишину заподозрили в незаконном обогащении

Антикоррупционные органы Украины подозревают бывшего посла страны в США Ольгу Стефанишину в незаконном обогащении на 13,9 млн гривен (около $311 тыс.), передает ТАСС.

Как утверждают украинские правоохранительные органы, в собственности у госпожи Стефанишиной находятся три квартиры, парковочное место, а также автомобиль Mercedes-Benz GLC 220 d. В декларации бывшего посла эти объекты, по данным НАБУ, указаны не были. Ни один из них на дипломата не зарегистрирован.

По версии следствия, госпожа Стефанишина также собиралась купить дом под Киевом стоимостью $550 тыс. Ее официальные доходы приобрести такое имущество не позволяют, отметили в бюро.

Ольгу Стефанишину уволили с должности посла 3 августа. В качестве меры пресечения ей назначили залог в $134 тыс. На внесение суммы у госпожи Стефанишиной есть пять дней, иначе меру пресечения изменят. Нового посла Украины в США еще не выбрали.