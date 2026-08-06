Россия и Киргизия создадут единого мобильного оператора

На киргизско-российском экономическом форуме подписали соглашение о создании двумя странами единого мобильного оператора. Об этом сообщил глава Российско-киргизского фонда развития (РКФР) Артем Новиков.

Сроки создания мобильного оператора и другие подробности не приводятся. Глава РКФР назвал эту инициативу «одной из важных в сфере межгосударственной цифровой повестки».

«Подписано соглашение о создании бесшовного мобильного оператора между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией, которое позволит существенно упростить перемещение и связь между гражданами двух государств»,— рассказал господин Новиков (цитата по ТАСС).

В общей сложности на форуме Россия и Киргизия подписали более 40 соглашений на сумму свыше $800 млн. В частности, стороны согласовали проекты по строительству солнечных станций и развитию инфраструктуры киргизских железных дорог. Также планируется увеличить капитал РКФР до $1 млрд.