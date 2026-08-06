Театр кукол в Екатеринбурге откроет 95-й сезон премьерой спектакля «Повесть о собаке»

Екатеринбургский театр кукол 7 августа откроет юбилейный 95-й театральный сезон премьерой спектакля «Повесть о собаке» по мотивам рассказов уральского писателя Бориса Рябинина, сообщили в театре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Екатеринбургский театр кукол

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Екатеринбургский театр кукол

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

На Большой сцене 28 августа представят спектакль «Винни-Пух» режиссера Сергея Ускова, художником-постановщикам в нем выступила Лилия Жамалетдинова. Их творческий тандем известен аудитории по таким спектаклям, как «Апельсиновые сказки» и «Спасатели 2.0: Академия безопасности». В основу сюжета легла сказка Алана Милна в пересказе Бориса Заходера.

Главным событием сезона станет XIII Международный фестиваль театров кукол «Петрушка Великий», который пройдет с 10 по 14 сентября под темой «Театр кукол: Новые смыслы». В столицу Урала приедут театры России, Белоруссии, Китая и Замбии с самыми интересными и значимыми спектаклями. Среди запланированных мероприятий фестиваля организаторы анонсировали заседание Исполкома Российского центра Международного союза кукольников UNIMA, презентацию проекта «Тузлуков-вернисаж» и презентацию книг художественного руководителя Московского театра кукол и выдающегося историка театра кукол Бориса Голдовского «Театры кукол России XV-XXI веков» и «Мировая история театра кукол».

Осенью в Екатеринбурге стартует проект «Почтенная публика, не жалейте рублика!», который пройдет в дни Международного фестиваля молодежи. В Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Маяковского 13 сентября театр кукол покажет спектакли «Петрушки Великого» — «Король и Дракон» (Маленький театр, Москва), «Про Ворону Капу» (Театр Альберта Зинатуллина, Екатеринбург) и «Каменный гость, или История о хитроумном и бесстрашном озорнике и обольстителе Дон Гуане» (Театр Запалки, Москва).

Затем, 8 октября, в Самаре екатеринбургские кукольники сыграют спектакль «Гоголь. Триптих» на фестивале «Волжские театральные сезоны».

Позднее, с 13 по 16 октября, Театр музыки, драмы и комедии из Новоуральска в рамках программы обменных гастролей привезет в Екатеринбург спектакли «Серебряное копытце», «Семнадцать мгновений весны» и «Сказки мамы Козы». Для новоуральцев покажут «Гоголь. Триптих» и «Про умную собачку Соню».

В преддверии Нового года, 19 декабря, Театр кукол готовит премьеру спектакля «Белоснежка». Старая сказка приобретет новые смыслы и заиграет новыми красками. Над инсценировкой работали Семен Вяткин и заслуженный артист России Евгений Сивко.

Завершит 95-й сезон премьера спектакля «Тэффи», которая состоится 28 мая 2027 года. Сценарий написан по мотивам произведений, дневников и писем писательницы и поэтессы Надежды Тэффи. В проекте приняли участие режиссер Игорь Казаков и художник Татьяна Нерсисян. Театральному сообществу Екатеринбурга Игорь Казаков известен по спектаклям «Гоголь. Триптих», «В стране невыученных уроков» и «Зойкина квартира», которая в июне этого года стала лауреатом Национальной театральной премии «Золотая Маска».

София Паникова