Хинштейн обсудил с руководством сети АЗС «Газпрома» защиту курских заправок

Губернатор Курской области Александр Хинштейн обсудил с руководством сети АЗС компании «Газпром» ситуацию на топливном рынке региона. В частности, речь зашла об обеспечении защиты заправочных станций, создании стратегических запасов для экстренных ситуаций и расширении сети АЗС компании. Об этом господин Хинштейн рассказал в своем канале в мессенджере «Макс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

«Руководство сети АЗС "Газпром" заверило, что приграничные регионы для них — территория особого внимания, и компания будет делать все, чтобы наши люди были обеспечены топливом»,— написал губернатор Курской области.

По информации господина Хинштейна, всего на территории региона есть 19 заправок «Газпром сеть АЗС». Пять из них — автоматические. В соответствии с рекомендациями оперативного штаба их работа остановлена.

«В мае по объективным причинам были перебои с поставками бензина. Однако после наших обращений с середины июля холдинг нашел выход и нарастил объемы»,— уточнил глава региона.

Также Александр Хинштейн подчеркнул, что сейчас все заправки сети «Газпром» обеспечены как дизельным топливом, так и бензином марок АИ-95 и АИ-92.

«Ъ-Черноземье» сообщал, что в конце июля губернатор Курской области также обсудил вопросы дополнительной защиты автозаправочных станций от атак ВСУ с руководством компании «Лукойл».

Денис Данилов