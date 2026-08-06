Uber и Wayve получили лицензию на запуск беспилотных такси в Лондоне

Компания Uber и разработчик технологий автономного вождения Wayve получили первую лицензию на запуск беспилотных такси в Лондоне. Как сообщает The Guardian, первые такие такси появятся на улицах британской столицы до конца лета. Правда, первое время на месте водителя в автомобилях будет сидеть технический специалист.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Wayve Фото: Wayve

Транспортное управление Лондона (TfL) выдало компании Uber 15 лицензий на использование автомобилей Ford Mustang Mach-E, оснащенных ПО с искусственным интеллектом компании Wayve, а также камерами и радаром. Ведомство подтвердило достаточный уровень безопасности таких такси. Технический специалист на месте водителя будет контролировать поездку, беря управление на себя только в крайних случаях.

Чтобы автомобили стали полностью автономными, компаниям необходимо будет получить дополнительное разрешение в управлении стандартизации водителей и транспортных средств (DVSA). Как заявили в Uber и Wayve, спрос на новую услугу высок, и уже более 100 тыс. лондонцев, желающих ею воспользоваться, включены в лист ожидания.

Главными конкурентами Uber и Wayve в Лондоне является американская Waymo, которая сейчас проводит испытания со страхующими водителями за рулем и намерена запустить коммерческие поездки к концу года в партнерстве с британской компанией Moove. Кроме того, в июле начали тестировать свои беспилотные такси китайская Baidu и американская Lyft.

Алена Миклашевская