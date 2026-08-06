«Генералы видят, что из-за плохих рейтингов положение Трампа становится все более невыгодным»

Власти Ирана и Омана согласовали основные положения сделки о возобновлении судоходства в Ормузском проливе. Переговоры по Ормузскому проливу ведут и США, но в этом процессе, как полагают многие международные обозреватели, гораздо больше проблем из-за постоянных угроз Дональда Трампа нанести новые удары по Ирану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: AP Фото: AP

CNN (Атланта, США) Соглашение по Ормузскому проливу обретает форму, но не устраивает Трампа Подобно переменчивым ветрам планы на будущее Ормузского пролива — и их шансы на успех — меняются практически ежедневно. Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение может быть достигнуто на этой неделе. Но он вновь пригрозил атакой на Иран, если соглашение не будет достигнуто. До сих пор нет единого мнения даже о том, кто с кем ведет переговоры. Иран постоянно заявляет, что ведет переговоры исключительно с Оманом о временном соглашении по этому жизненно важному водному пути. Иран и Оман согласовали географические координаты предлагаемого безопасного судоходного маршрута в проливе, заявил в среду представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи. Однако он добавил, что «это произойдет, если определенные третьи стороны не будут препятствовать процессу». Другие страны не так уверены в скором заключении сделки и скептически относятся к ее долгосрочной перспективе. Главные ключевые вопросы остаются открытыми: согласится ли Корпус стражей исламской революции на ослабление контроля над Ормузским проливом, и при каких условиях он будет перехватывать суда? Распространится ли возобновление контроля на иностранные, в том числе американские, военно-морские суда? Какой объем информации Иран будет требовать о грузах и пунктах назначения судов?

Frankfurter Allgemeine Zeitung (Франкфурт, Германия) Тегеран считает, что у него есть преимущество Президент США предлагает соглашение по Ормузскому проливу. Даже если это произойдет, это будет лишь маленький шаг — но на иранских условиях. Как минимум по одному пункту Иран и США сходятся: они в унисон говорят, что в переговорах о возможном открытии Ормузского пролива есть подвижки. Однако стороны делают противоположные заявления о том, кто с кем ведет переговоры, о чем и когда можно ожидать соглашения. (Иранские.— “Ъ”) генералы видят, что Трамп все больше оказывается в невыгодном положении из-за плохих рейтингов, сообщений о сокращении запасов боеприпасов и волатильности рынков. Они хотят показать, что это они, а не Трамп задают тон в конфликте. Соглашение, которое, видимо, достигнуто, в лучшем случае будет передышкой, которая позволит пополнить запасы топлива и создать пространство для дальнейших шагов по деэскалации. Спорный вопрос о том, сможет ли Иран в будущем получать сборы за проход через пролив, кажется, остается нерешенным. С момента подписания меморандума в июне переговорная позиция Ирана скорее улучшилась, так как ни военное, ни экономическое давление США до сих пор не показало свою эффективность.

The Independent (Лондон, Великобритания) За кулисами «побочной сделки» Ирана с Оманом по открытию нового маршрута в Ормузском проливе США и Иран не могут договориться даже о том, ведут они переговоры или нет. Иранские чиновники говорят, что ведут переговоры по Ормузскому проливу с Оманом. Степень участия США в этих переговорах неизвестна, но эксперты высказывают The Independent мнение, что Трамп, скорее всего, присвоит себе заслугу заключения любой сделки. Иран и Оман разведут судоходный трафик в проливе Правда, при взгляде на последние выдвинутые Тегераном требования возникают сомнения в обоснованности оптимизма США по поводу неизбежной — и долгосрочной — сделки. Во время переговоров с Оманом Тегеран выдвинул предложение, которое даст Ирану полный контроль над входящим трафиком. А исходящий трафик будет идти по маршруту между Ираном и Оманом и разрешение на выход будет давать Оман, предварительно уведомив Иран. Эксперты считают, что это очередное доказательство того, что Иран хочет иметь рычаги давления в мирных переговорах, но такие требования неприемлемы для Вашингтона.

The National (Абу-Даби, ОАЭ) Рискуют ли США в спешке заключить сделку, которая слишком много даст Ирану? Президент США Дональд Трамп говорит, что сделка по открытию Ормузского пролива может быть заключена в ближайшие 48 часов. Перспектива такого прорыва вызывает вопрос: не слишком ли быстро движется Вашингтон? Опираясь на известные к данному моменту факты, можно сказать, что США могут принять — преднамеренно или нет — соглашение, которое дает Ирану значительное влияние на доступ к одному из самых важных в мире морских путей. Все последствия этого шага будут понятны не сразу. В надежде на сделку цены на нефть упали ниже $80, отражая оптимизм рынка. Господин Трамп повторил свою угрозу, что по Ирану «ударят очень сильно», если пролив не будет открыт, дав понять, что намерен добиться либо достижения сделки, либо силой принять решение. Но если новый судоходный коридор будет создан без четкого ограничения полномочий Ирана или без надежных механизмов контроля, тогда это соглашение может не разрешить лежащий в его основе спор. Оно тогда просто изменит форму управления этим спором.

Подготовили Алена Миклашевская, Яна Рождественская, Евгений Хвостик