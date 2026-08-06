В Германии задержали гражданина Украины по подозрению в шпионаже
В Германии задержали 33-летнего украинца по подозрению в шпионаже для совершения теракта, передает Die Zeit со ссылкой на сообщение генпрокуратуры Мюнхена и баварского управления по расследованию уголовных дел.
По данным силовых ведомств, мужчина действовал по поручению иностранной разведки, однако конкретная страна не уточняется. В июне гражданин Украины сделал снимки территории баварского оборонного предприятия и передал их заказчику. Предполагается, что фотографии могли быть использованы для подготовки диверсий.
Украинца задержали 2 августа. На следующий день районный суд Мюнхена выдал ордер на его арест. Сейчас мужчина находится под стражей. По версии следствия, подозреваемый — «агент низшего уровня», указывает Die Zeit. Служба внутренней разведки ФРГ определяет лиц, которых иностранные спецслужбы вербуют и используют для относительно простых операций.
В апреле 2026 года в Германии уже задерживали двух граждан Украины и Латвии по подозрению в шпионаже и планировании диверсий. Они были остановлены 12 апреля на трассе недалеко от Нюрнберга, где при досмотре автомобиля полиция обнаружила поддельные удостоверения личности, фотоаппараты, дрон, GPS-трекеры, рации и несколько мобильных телефонов.
В том же апреле 2026 года в Берлине был задержан гражданин Казахстана Сергей К. по подозрению в шпионаже в пользу России. По версии Генпрокуратуры ФРГ, он с мая 2025 года передавал российской стороне информацию о немецких оборонных компаниях и военной помощи Украине, а также собирал данные для диверсий.
Ранее в июле 2026 года Bild сообщал о задержании двух мужчин на границе Сербии и Венгрии, которых немецкие спецслужбы подозревали в работе на российские спецслужбы и подготовке подрыва военных объектов в Германии. По информации издания, они должны были взорвать бомбы на предприятиях, производящих вооружение для Украины.