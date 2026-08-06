В Германии задержали гражданина Украины по подозрению в шпионаже

В Германии задержали 33-летнего украинца по подозрению в шпионаже для совершения теракта, передает Die Zeit со ссылкой на сообщение генпрокуратуры Мюнхена и баварского управления по расследованию уголовных дел.

По данным силовых ведомств, мужчина действовал по поручению иностранной разведки, однако конкретная страна не уточняется. В июне гражданин Украины сделал снимки территории баварского оборонного предприятия и передал их заказчику. Предполагается, что фотографии могли быть использованы для подготовки диверсий.

Украинца задержали 2 августа. На следующий день районный суд Мюнхена выдал ордер на его арест. Сейчас мужчина находится под стражей. По версии следствия, подозреваемый — «агент низшего уровня», указывает Die Zeit. Служба внутренней разведки ФРГ определяет лиц, которых иностранные спецслужбы вербуют и используют для относительно простых операций.