Совет директоров «Мегафона» рекомендовал дивиденды за первое полугодие

Совет директоров «Мегафона» рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие в размере 16,45 руб. на акцию, указано на сайте раскрытия информации. Всего на эти цели планируется направить 10,2 млрд руб. из чистой прибыли за отчетный период.

Собрание акционеров «Мегафона» по вопросу дивидендов состоится 9 сентября. Купить акции компании под выплату можно до 21 сентября.

«Мегафон» уже выплачивал дивиденды за первый квартал 2026 года в размере 15,74 руб. на акцию. Суммарно компания направила на эти цели 9,76 млрд руб.