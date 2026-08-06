Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Prada Фото: Prada

Сразу два очень заметных на современном модном рынке бренда выпустили в новом сезоне сумки, которые объединяет один формат. Это небольшие utility bags — не микросумки, в которые помещается только помада, а компактные модели, куда при этом удобно положить все необходимое.

Prada представила Carry — сумку из мягкой телячьей кожи и замши, в которой сама конструкция подчинена функциональности. Главной деталью стали объемные трехмерные карманы на передней панели — именно они формируют силуэт и создают дополнительный объем. Верхняя ручка закреплена на задней панели.

Loewe представил Cala — мягкую сумку с новым типом ручки, которая стала самым узнаваемым элементом конструкции. Здесь используется двойная трубчатая ручка, проходящая через корпус сумки и позволяющая по-разному собирать верхний край. Благодаря этому меняется пластика силуэта: сумка может выглядеть более открытой или, наоборот, собранной. Cala выполнена из мягкой кожи, дополнена съемным плечевым ремнем и выпускается в нескольких размерах и материалах — от классической кожи до сочетаний с рафией.

Стоимость у сумок схожая: Prada Carry в маленькой версии стоит чуть менее €2 тыс., а Loewe Cala в том же маленьком размере — на пару сотен евро дороже.

Анна Минакова