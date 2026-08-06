Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ralph Kerpa / Global Look Press Фото: Ralph Kerpa / Global Look Press

История граппы насчитывает не меньше шести столетий, но старость в данном случае в радость не пошла. Граппу делали сельские виноградари, перегоняя виноградный жмых — жалкие отбросы уважаемого ремесла виноделов. Крепкий напиток из шкурок и косточек называли водкой бедняков и использовали без пиетета.

Средневековые монахи числили граппу первейшим средством от подагры. На сельских ярмарках ее массово пили для сугреву, а в Первую мировую итальянским солдатам выдавали фронтовые 100 граммов именно граппы. Из-за чего ее стали называть «жидкой храбростью».

Все изменилось в 1973-м, когда владельцы семейной винокурни в деревне Перкот недалеко от города Триеста супруги Бенито и Джаннола Нонино первыми сделали односортную граппу и начали выдерживать ее в дубовых и вишневых бочках для аромата. Очень скоро водку бедняков стали уважительно называть дижестивом, и мишленовские шефы подбирали под нее идеальные закуски. Прав был хомячок из анекдота: все дело в пиаре.

Павел Шинский