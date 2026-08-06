Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kyodo / Reuters Фото: Kyodo / Reuters

Японский премьер Санаэ Такаити не на шутку всех взволновала. Как в самой стране, так и за ее пределами. Поводом стало ее признание в недостаточном или даже губительном количестве сна. В своих соцсетях она пожаловалась на нескончаемое количество работы:

«Минувший выходной оказался для меня по-настоящему ценным. Впервые за долгое время мне удалось поспать целых пять часов (с момента вступления в должность премьер-министра нормой для меня стали лишь от нуля до трех часов). После обеда я наконец разобралась с накопившейся домашней работой — перегладила огромное количество одежды, а также занялась шитьем и поправила распустившийся подол юбки, а также укрепила расшатавшиеся пуговицы на пиджаке».

Однако вместо восхищения часть политиков и экспертов выразила обеспокоенность. По их мнению, столь сильный недосып сказывается на качестве управления страной. Человек хуже мыслит, и это даже напоминает состояние опьянения. Такаити посоветовали побольше делегировать, заниматься тем, чем должен заниматься премьер, и помнить, что забота о здоровье — это тоже работа.

Япония уже давно борется со всеобщим переутомлением после ряда громких случаев с летальным исходом. Обязательный отпуск, ограничение сверхурочных, поощрение четырехдневной рабочей недели и даже так называемые премиум-пятницы, когда сотрудников отпускают с работы пораньше. Несмотря на эти меры, японцы по-прежнему ставят знак равенства между преданностью компании, самоотверженностью и длительным пребыванием в офисе.

Анна Кулецкая