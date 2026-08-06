Politico: США восстановили обмен разведданными с Украиной в прежнем объеме

США снова обмениваются разведданными с Украиной в прежнем объеме, сообщает издание Politico со ссылкой на американских сенаторов из комитетов по разведке и вооруженным силам США. По их словам, взаимоотношения двух стран вернулись «к наблюдавшемуся ранее высокому уровню».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сенатор-демократ Марк Уорнер

Фото: Kylie Cooper / Reuters Сенатор-демократ Марк Уорнер

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Сенатор Марк Уорнер, выступающий за расширение помощи Украине, рассказал Politico, что «видит признаки улучшения обмена разведданными между США и Украиной». «Не хочу входить в детали, но процесс улучшился»,— сказал он. Сенаторы Джон Корнин и Роджер Уикер согласны с коллегой. Как они отметили, улучшение произошло в «стратегически важный момент».

По мнению сенатора Тима Кейна, «налицо признаки более тесной коммуникации между Украиной и США и большего доверия в общении». Бывший посол США в Киеве Джон Хербст также заявил, что «без всяких сомнений у Украины отличные разведданные в отношении России». Обмен разведданными между Украиной и США приостанавливался и ограничивался с марта 2025 года из-за политических разногласий между сторонами.

Изданию не сообщили в Белом доме, насколько расширен обмен разведданными с Украиной, однако подчеркнули, что Дональд Трамп нацелен на содействие завершению конфликта. «Президент хочет, чтобы эта война была урегулирована и прекратились бессмысленные убийства,— указано в ответе пресс-представителя Белого дома изданию.— Президент и его команда остаются приверженными исполнению конструктивной роли в окончании войны между Россией и Украиной, и он сохраняет оптимизм в отношении того, что мы в конце концов добьемся заключения мирной сделки».

Алена Миклашевская