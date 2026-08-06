С великим сюжетом пришла великая касса

«Человек-паук» официально стал миллиардером при бюджете в $225 млн. Четвертая часть франшизы с Томом Холландом всего за шесть дней в мировом прокате преодолела отметку в $1 млрд. Быстрее это удалось лишь фильму «Мстители: Финал» в 2019-м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Pascal Pictures Фото: Pascal Pictures

Новая лента обошла блокбастер от Marvel по сборам за первые выходные проката в США и Канаде, собрав рекордные $360 млн. Как отмечает американский Forbes, до конца проката «Человек-паук: Новый день» может собрать и $2 млрд. По их данным, Sony ожидали, что лента станет хитом, но не в таком масштабе. Если бы фильм выходил в легальном прокате, он мог бы стать самой кассовой лентой года и в России, допускает кинокритик и замглавреда «Московских новостей» Даниил Ротштейн:

«"Человек-паук" у нас типично пользуется большим спросом, как и во всем мире. Это любимый супергерой, один из самых узнаваемых и один из самых кассовых в киношных воплощениях. Это история, опережающая намного вселенную Marvel даже. Поэтому российская аудитория, скорее всего, выберет все возможные сеансы, которые будут предложены в рамках системы предсеансового обслуживания. Какие могут быть цифры сборов — другой вопрос. В России сегодня, к сожалению, плохо работает аналитика проката по параллельному импорту.

Но мы видели неофициальные данные по сборам "Одиссеи" за первый уикенд, и там было 200-300 млн руб. по разным оценкам. Соответственно, думаю, что "Человек-паук" покажет результат не меньше, возможно, чуть больше. Оба фильма работают близко к исчерпанию предложения по числу сеансов. Это будет, безусловно, лидер проката в формате параллельного импорта, и по совокупности станет более успешным, чем "Одиссея" по итогам 2026 года. Даже с учетом временного смещения из-за "Колобка".

Обсуждения в соцсетях только вызывают еще больший интерес у зрителей в отсутствие белого маркетинга».

Четвертая часть «Человека-паука» уже превзошла все ожидания с момента выхода и стала четвертым фильмом года, которому покорился рубеж в $1 млрд. Ранее отметки достигли сиквел «Супер Марио», «Майкл» и «История игрушек 5». Секрет успеха паука — в эмоциональном сюжете и акценте на внутренний конфликт супергероя. Это позволило взглянуть на франшизу «свежим взглядом» и нашло отклик у зрителя, указывают кинокритики и профильные СМИ.

Важен и состав актеров. Том Холланд и Зендея — одни из самых популярных звезд в индустрии. И оба недавно снялись в «Одиссее» Кристофера Нолана. Между тем запросов полететь и посмотреть фильм за границей не поступает — все ждут внутренний прокат, рассказали “Ъ FM” в турфирме «Содис». Тем более что можно организовать приватный просмотр ленты, говорит директор по маркетингу сервиса Konsierge Кирилл Рябков:

«Тот же кинотеатр "Москва", который открылся у галереи "Времена года", делал частные показы "Дьявол носит Prada". Может быть, такая возможность официально не заявлена в афише, но просмотр можно организовать. Но сначала нужно дождаться, пока фильм будет переведен на русский язык. Аренда зала для частного показа может стоить от 300 тыс. руб.».

Между тем в небольших кинотеатрах в Подмосковье уже стали появляться билеты на сеансы. Цена стартует от 400 руб.

В теневой прокат в стране новый «Человек-паук» выйдет 20 августа — на месяц позже изначальных планов. Подвинули фильм ради ленты «Последний богатырь. Колобок». Фильм выйдет на больших экранах 6 августа. Но прокат в соцсетях уже окрестили провальным: к вечеру среды в одном из московских кинотеатров на девять сеансов было продано всего четыре билета.

Екатерина Вихарева