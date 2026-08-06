Отсортируем, переработаем, внедрим

В Челябинской области с 2019 года реализуется реформа в сфере обращения с отходами, которая позволила перевести вывоз мусора из статуса жилищной услуги в статус коммунальной. Благодаря изменениям эту сферу начали регулировать, как водоснабжение и водоотведение, сформировались тарифы, были назначены региональные операторы. Согласно национальной цели, обозначенной президентом России Владимиром Путиным, к 2030 году регионам необходимо обрабатывать 100% твердых коммунальных отходов (ТКО) и не более 50% из них — захоранивать. При этом 25% всех отходов, включая промышленные и строительные, согласно нацпроекту «Экологическое благополучие», должны попадать во вторичный оборот. На каком этапе развития «мусорной реформы» сейчас находится Челябинская область и что продолжают либо планируют делать власти и бизнес для эффективного достижения целей, обсудили эксперты на профильном круглом столе, который провела редакция „Ъ-Южный Урал“ при поддержке компании «ENV-Консалтинг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Шутов Фото: Игорь Шутов

Ситуация в регионе

С 2019 года Челябинская область прошла большой путь, чтобы создать экономику замкнутого цикла в сфере ТКО.

В первую очередь муниципалитеты получили субсидии от региона для закупки и установки контейнерных площадок, которых на территории региона насчитывается в общей сложности около 35 тыс. единиц. Был обновлен парк техники: с обычных мусоровозов операторы перешли на мусоровозы с дальней загрузкой. Определены регоператоры, занимающиеся вывозом мусора. За соблюдением последними всех графиков следит министерство экологии области, при возникновении проблем они оперативно решаются. Сейчас на Южном Урале более 60% отходов проходят отбор после вывоза, и 14% из них отправляются на переработку. Оставшиеся 86% захоранивают.

Важным аспектом выполнения поставленных перед областью задач являлась ликвидация свалок, в том числе несанкционированных. Как рассказал заместитель губернатора Челябинской области Александр Козлов, региону удалось закрыть все подобные площадки, находящиеся в черте городов, с помощью федеральных средств проводится их рекультивация. Кроме того, уничтожены или рекультивированы 970 незаконных свалок. Однако возникла новая проблема — необходимо создать большое количество специализированных полигонов, где будет располагаться мусор. При этом жители близлежащих населенных пунктов часто не хотят, чтобы рядом с ними располагался такой объект.

«Полигон не равен свалке. Это совершенно другое сооружение по своим экологическим требованиям. Под ним находятся специальные мембраны, слои, которые не допускают протечек на почву и водные объекты. Кроме того, требования к полигонам не допускают возгораний или выхода залпового газа. Свалки мы закрыли и не планируем к ним возвращаться, будем вкладываться в более экологичную и современную инфраструктуру. Да, это нагрузка, проще складывать мусор на землю, но мы принципиально идем по другому пути»,— подчеркнул Александр Козлов.

Полигоны будут необходимы еще длительное время, ведь современный технологический уровень обращения с отходами не позволяет полностью от них отказаться. При соблюдении всех требований такие объекты являются крайне эффективными. Однако необходимо, чтобы полигоны и подобные площадки не были «решением по умолчанию», а стали элементом системы, на чем акцентирует внимание генеральный директор ООО «ENV-Консалтинг» Ирина Демина.

«Сам по себе объект размещения отходов не является признаком неэффективной экологической политики. Проблема возникает, когда он подменяет предотвращение и утилизацию, принимает отходы, которые можно вернуть в оборот, эксплуатируется с нарушениями, не имеет достоверного учета, плана закрытия, рекультивации и постэксплуатационного мониторинга. Современный объект размещения отходов — это сложное инженерное сооружение, которое должно проектироваться с учетом полного жизненного цикла: от выбора площадки и строительства до закрытия, рекультивации и последующего мониторинга»,— отметила Ирина Демина.

Полигоны и другие подобные объекты также позволяют заниматься отбором отходов для дальнейшей переработки. Норматив извлечения составляет 15%, он составляется за счет пластика, картона, стекла, алюминиевой упаковки, которые уже запрещено захоранивать. Но не всегда получается достигать такого показателя, отмечает заместитель министра — начальник управления организации обращения с отходами министерства экологии Челябинской области Юлия Жукова. Для спроса на перерабатываемые полигонами отходы необходимо, чтобы мусор имел определенное качество, тогда компании-переработчики смогут его использовать. Дополнительные 35%, которые к 2030 году необходимо вовлечь в процесс переработки, легче всего добрать за счет компостирования и создания альтернативного топлива.

«Компост можно использовать на том же полигоне для пересыпки отходов, чтобы они не самовозгорались. Еще один метод — производство альтернативного топлива из таких горючих компонентов мусора, как одноразовая посуда или древесные отходы. Их измельчают и просушивают, чтобы создать РДФ-топливо. Оно может стать альтернативой газу при производстве цемента. В Челябинской области подобный вид горючего актуален для цементного завода в Коркино. И наша задача — обеспечить производство этого топлива на комплексах, которые мы проектируем и будем создавать в ближайшее время. Технология производства горючего уже предусмотрена»,— рассуждает Юлия Жукова.

Однако на самом деле большая часть отходов в регионе формируется промышленными предприятиями — около 90%, еще 9% — это строительство и снос зданий, а ТКО составляют не более 1%. С промышленными отходами обычно работают сами предприятия. И не всегда это удается эффективно. По данным Челябинского природоохранного прокурора Дениса Баглаева, чаще всего организации не справляются с очисткой земельных участков, занятых мусором незаконно, а также с рекультивацией или возмещением причиненного вреда. Но экономика процесса не всегда соответствует законодательной оценке ситуации, и надзорное ведомство это учитывает.

«В Челябинской области нет предприятий, которые намерено являются злостными нарушителями. На практике возникают моменты, когда фактическое устранение нарушений по времени значительно удалено от момента принятия меры регулирования прокуратуры. Подобная ситуация как раз и обусловлена тем, что зачастую это не бумажные вопросы, их нельзя мгновенно устранить. Та же самая рекультивация земельных участков может достигать, условно говоря, до пяти лет. Поэтому мы в некоторых ситуациях вынуждены ждать завершения длительных процессов. Рекультивация городской свалки в Челябинске тоже ведь не была делом одного дня. Но не нужно забывать, что любой причиненный вред подлежит компенсации»,— отметил Денис Баглаев.

Иногда предприятия могут даже помочь рекультивировать уже имеющийся проблемный объект. Так произошло с Коркинским разрезом, который после окончания эксплуатации удалось потушить с помощью Томинского ГОКа, пульпой из которого с помощью построенного пульпопровода начали наполнять разрез, обводняя его. В итоге разрез перестал гореть.

И хотя подобное разрешение ситуации в отдельных случаях возможно, промышленный мусор не всегда получается переработать в необходимом объеме. Здесь тоже значение имеет спрос, но глобальной проблемой является отсутствие устойчивой цепочки от образования отхода до гарантированного применения продукции из него, утверждает генеральный директор ООО «ENV-Консалтинг» Ирина Демина.

«Технологии утилизации почти всех видов отходов уже существуют. Но наличие технологии еще не означает, что создана работающая отрасль. Чтобы отход действительно вернулся в экономику, одновременно должны быть выполнены несколько условий: определен правовой статус; подтверждены состав и стабильность характеристик; существует технология утилизации, экономически обоснованная и доступная логистика; определены требования к конечной продукции; сформирован устойчивый спрос. Если выпадает хотя бы один элемент, материал будет накапливаться и размещаться в объектах размещения отходов. Например, основные крупнотоннажные отходы, такие как металлургические шлаки, фосфогипс, вскрышные и вмещающие породы, могут заменить первичное сырье в строительстве, в том числе дорожном. Но потенциальная пригодность еще не создает рынок. Нужны стабильные характеристики, готовность проектировщиков закладывать эти отходы в проекты, готовность заказчиков принимать такую продукцию»,— говорит Ирина Демина.

Кроме того, размещение отходов чаще быстрее и дешевле, чем их переработка, размышляет генеральный директор ООО «ENV-Консалтинг». Утилизация требует сортировки мусора, лабораторного контроля, подготовки сырья, оборудования, подтверждения качества конечной продукции. Чтобы вторично использовать отходы, нужны экономические механизмы, создающие спрос. Например, это государственные и корпоративные закупки продукции с применением вторичного сырья, отраслевые требования к использованию таких материалов и долгосрочные контракты.

Правительство России пытается формировать рынок различными административными мерами. Так, госорганы обязаны закупать товары с долей вторсырья, а производители, эксплуатирующие его, могут рассчитывать на господдержку. Кроме того, в 2025 году вступило в силу распоряжение правительства, которое утверждает перечень из 12 видов продукции и пяти видов работ, для которых обязательно использование вторсырья и побочных продуктов. Это цемент с добавлением доменного шлака, коробки из гофрокартона, среди работ — ликвидация и консервация горных выработок, рекультивация земель с применением фосфогипса. Включены отходы добычи и обработки и в новые правила проведения рекультивации и консервации земель.

Мнение бизнеса

Влияние «мусорной реформы» ощутили на себе и организации, занимающиеся вывозом и переработкой отходов. О кардинальных изменениях говорит заместитель генерального директора по производству ООО «Центр коммунального сервиса» Алексей Петров. ЦКС является региональным оператором по обращению с ТКО, обслуживающим 31 муниципальное образование области. По словам специалиста, с 2019 года у предприятия появились понятная система и единое законодательство. И если раньше разные ведомства предъявляли разные требования, то теперь они стали едиными. Трансформировалось и мнение жителей о деятельности компании. Одним из главных показателей стало увеличение отходов, которые горожане и сельчане выбрасывают в баки. Если в 2019 году ЦКС транспортировал 670 тыс. т мусора, то в 2025-м — уже 815 тыс. т.

«Особенно это касается сельских территорий, куда перевозчикам раньше было невыгодно ехать, где не было контейнерных площадок. Жители перестали везти отходы в лес, они складывают мусор в баки. Помню, как в 2019 году нам постоянно поступали обращения, в которых южноуральцы говорили, что у них нет отходов, ведь все сжигается в печках. Теперь от вопросов жителей, зачем наша компания нужна, мы перешли к конкретным жалобам на имеющиеся проблемы и пожеланиям»,— подчеркивает Алексей Петров.

Одной из крупных площадок по приему ТКО в регионе является полетаевское ООО «Полигон ТБО». На предприятии оборудованы два сортировочных комплекса общей мощностью 350 тыс. т в год и компостный участок. Из поставленного мусора 85% идет на захоронение, 15% — на утилизацию и переработку. Такая большая доля размещаемых отходов в скором будущем потребует новые территории, поскольку полигоны имеют ограниченную емкость. Предприятие готово к этому и начало создание дополнительных площадей, утверждает заместитель генерального директора по производству ООО «Полигон ТБО» Андрей Мигун.

«У нас уже готова земля, проведены изыскания для новой территории полигона. Прямо рядом с нашей третьей картой, на которой сейчас происходит захоронение отходов, будет еще один объект. Туда тоже будут поступать отходы. Конечно, новый полигон планируется создать технологичным, соответствующим всем требованиям экологического законодательства. Полигон — это сложная конструкция, которая находится под постоянным наблюдением в том числе контрольных и надзорных органов. К нам постоянно приезжают плановые и внеплановые проверки»,— отмечает Андрей Мигун.

О проблеме со спросом на отобранный мусор говорят вместе с местными властями и компании-переработчики. У организаций есть большой интерес к таким видам отходов, как макулатура, бутылка, полиэтилен высокого и низкого давления, алюминиевая банка, текстиль, стекло и черные металлы. Однако остается вопрос дефицита качественного сырья — та же бумага, когда поступает на полигоны вперемешку с другим мусором, загрязняется и становится невостребованной. Решить эту проблему поможет разделение отходов, начиная с контейнерных площадок у многоквартирных и частных домов области. Ведь на самом деле технологии по переработке уже созданы, и нужно постепенно вводить принципы разделения мусора. А добиться максимального результата поможет в том числе специализированное оборудование. Пример Китая показывает, что этот путь долог, но успешен, рассказывает директор ООО «ПЗП „Втор-Ком“» Дина Грибанова.

«На сегодняшний день в мире вообще произведены все технологии по переработке коммунальных отходов. Есть интересный опыт Китая. В 2000 году они начали создавать предприятия, производящие оборудование для разделения отходов. Теперь в Китае много компаний, которые проектируют технику, автоматически обрабатывающую мусор от обуви до компьютеров. На линию заходит большая масса отходов, и ее постепенно разделяют. И в итоге в 2019 году Китай вообще запретил захоронение мусора, а все полигоны закрыли. Но они к этому дню готовились в течение 19 лет»,— рассуждает Дина Грибанова.

На данный момент большинство оборудования для разделения и переработки отходов местные предприятия закупают из-за рубежа, и стоимость подобной техники высока. Дина Грибанова объясняет, что такая ситуация в России сложилась, потому что долгое время стояла задача просто собрать и вывезти отходы, теперь же она усложнилась на несколько этапов. Но отдельные примеры функционирующих производств по производству оборудования для отрасли переработки отходов уже имеются. Так, в Курганской области работает завод конвейерного оборудования, создающий производственные линии высокого уровня.

Есть на Южном Урале и опыт переработки многокомпонентных отходов. Производственная компания «Центр упаковки» тестирует создание вторичного продукта из тетрапака.

«Около 75% упаковки такого типа — это картонная составляющая, вторичная целлюлоза, также среди составляющих есть алюминиевая фольга и полиэтилен. Одно предприятие из Санкт-Петербурга предложило поставить нам оборудование. До недавнего времени считалось, что подобная упаковка не перерабатывается в связи со своей многослойностью. Но китайцы перерабатывают практически все, и мы тоже рискнули. В итоге построили завод. Он введен в эксплуатацию только в июле 2026 года, пока находится на этапе тестирования. На данный момент мы работаем с чистым тетрапаком — отходами с производств. С „грязным“ тетрапаком тоже планируем, но для этого нужна лицензия, мы сейчас в процессе ее получения»,— объясняет помощник генерального директора производственной компании «Центр упаковки» Ольга Счастная.

Челябинский бизнес видит со стороны регионального правительства большое вовлечение в тему обращения с отходами и их переработки. Местные власти предоставляют различные субсидии и льготные займы, среди нефинансовых мер поддержки — помощь с исследованиями и поиском рынков сбыта.

Сфера ТКО и иных отходов на Южном Урале пользуется большим вниманием как у правительства области, так и у предпринимателей. Поэтапно развиваются все составляющие успешного сбора и переработки мусора, но остается вопрос, как увеличить процент утилизации отходов и производства вторичной продукции. В будущем и Челябинскую область, и всю Россию ждет новый виток изменений, прогнозирует Ирина Демина. Она уверена, что повторное использование отходов нужно проектировать на стадии разработки продукта как часть производства. В настоящее время предприятие сначала выбирает оборудование и производственную схему, затем определяет объем отходов и только после этого начинает искать способ их использования или размещения. А на самом деле уже на предпроектной стадии необходимо составить единый материальный баланс, считает генеральный директор ООО «ENV-Консалтинг»:

какие отходы и в каком количестве будут образовываться;

насколько стабилен их состав;

какую часть можно предотвратить или вернуть в технологический процесс;

что может стать побочным продуктом, вторичным сырьем или продукцией;

есть ли подтвержденный потребитель;

какой остаток необходимо обезвреживать или размещать;

какие решения должны быть отражены в проектной и разрешительной документации.

Участники круглого стола сошлись во мнении, что экологическая составляющая будет играть все более важную роль, и государство, вне зависимости от текущей экономической ситуации, будет предъявлять все более серьезные требования как к промышленности, так и к отрасли обращения с отходами, которая получит в ближайшее время новые импульсы для развития.

Виталина Ярховска