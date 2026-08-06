В Курской области один человек пострадал при атаке БПЛА

В Рыльском районе Курской области после атаки БПЛА начался пожар. Пострадал тушивший его 42-летний мужчина, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

ЧП случилось в деревне Викторовка. Во время повторного удара дрона местный житель сорвался с крыши и получил ушибы шейного и грудного отделов позвоночника, а также грудной клетки. Его госпитализировали.

Сегодня ночью в Курской области беспилотник ударил по частному дому в селе Козыревка. Один человек погиб, шестеро получили ранения.