Politico сообщило о восстановлении обмена разведданными между США и Украиной

Составлено ИИ-Ассистентъ

США возобновили усилия по перезапуску переговорного процесса по Украине после продолжительной паузы, о чём 2 августа 2026 года сообщил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что его главные переговорщики, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, отправятся в Киев с первым визитом.

Марко Рубио отметил, что США готовы работать с Москвой и Киевом для достижения мира, несмотря на «строгие красные линии» у обеих сторон. Он подчеркнул, что новая динамика конфликта, связанная с возможностью Украины наносить удары вглубь российской территории, может способствовать согласованному урегулированию.

28 июля 2026 года после встречи с президентом Зеленским в Белом доме Дональд Трамп сообщил, что заявил ему о необходимости завершения украинского конфликта. При этом в марте 2026 года Politico со ссылкой на свои источники писало, что Вашингтон хочет вернуть Россию в мировую экономику, чтобы снизить её товарооборот с КНР, что позволит Белому дому убрать конкурента.